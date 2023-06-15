Бывший судья РПЛ Егоров назначен гендиректором «Уфы» вместо Газизова

Бывший арбитр РПЛ Александр Егоров стал генеральным директором «Уфы».
«Сегодня правление футбольного клуба «Уфа» приняло решение о назначении Егорова Александра Анатольевича генеральным директором клуба.
Александр Егоров – спортивный функционер и футбольный судья всероссийской категории.
В феврале 2020 года был избран президентом Федерации футбола Мордовии, директор межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия», – сообщает пресс-служба «Уфы».
- В прошлом сезоне «Уфа» вылетела из РПЛ, а в этом – из Первой лиги.
- Егоров – бывший глава судейского департамента РФС.
Источник: телеграм-канал «Уфы»