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    • Бывший судья РПЛ Егоров назначен гендиректором «Уфы» вместо Газизова

    Бывший судья РПЛ Егоров назначен гендиректором «Уфы» вместо Газизова

    Бывший арбитр РПЛ Александр Егоров стал генеральным директором «Уфы».

    «Сегодня правление футбольного клуба «Уфа» приняло решение о назначении Егорова Александра Анатольевича генеральным директором клуба.

    Александр Егоров – спортивный функционер и футбольный судья всероссийской категории.

    В феврале 2020 года был избран президентом Федерации футбола Мордовии, директор межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия», – сообщает пресс-служба «Уфы».

    • В прошлом сезоне «Уфа» вылетела из РПЛ, а в этом – из Первой лиги.
    • Егоров – бывший глава судейского департамента РФС.

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    Источник: телеграм-канал «Уфы»

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    Сегодня, 16:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14573

      Skull_Boy 2 часа назад

      Футбол в Саранске окончательно убил, а теперь и в Башкирии добьет

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