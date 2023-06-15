Бывший судья РПЛ Егоров назначен гендиректором «Уфы» вместо Газизова

Бывший арбитр РПЛ Александр Егоров стал генеральным директором «Уфы».

«Сегодня правление футбольного клуба «Уфа» приняло решение о назначении Егорова Александра Анатольевича генеральным директором клуба.

Александр Егоров – спортивный функционер и футбольный судья всероссийской категории.

В феврале 2020 года был избран президентом Федерации футбола Мордовии, директор межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия», – сообщает пресс-служба «Уфы».