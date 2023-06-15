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  • Бывший судья РПЛ Егоров назначен гендиректором «Уфы» вместо Газизова

Бывший судья РПЛ Егоров назначен гендиректором «Уфы» вместо Газизова

15 июня 2023, 16:49
2

Бывший арбитр РПЛ Александр Егоров стал генеральным директором «Уфы».

«Сегодня правление футбольного клуба «Уфа» приняло решение о назначении Егорова Александра Анатольевича генеральным директором клуба.

Александр Егоров – спортивный функционер и футбольный судья всероссийской категории.

В феврале 2020 года был избран президентом Федерации футбола Мордовии, директор межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия», – сообщает пресс-служба «Уфы».

  • В прошлом сезоне «Уфа» вылетела из РПЛ, а в этом – из Первой лиги.
  • Егоров – бывший глава судейского департамента РФС.

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Источник: телеграм-канал «Уфы»
Россия. Первая лига Уфа Газизов Шамиль Егоров Александр
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1686837185
Футбол в Саранске окончательно убил, а теперь и в Башкирии добьет
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bashnat013
1686850547
Связи остались ,теперь Уфа попрет как всегда за футбольным полем
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