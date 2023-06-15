«Человек с большими яйцами»: Зинченко – о позиции Денисова по конфликту на Украине

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко высказался о позиции экс-игрока «Зенита» Игоря Денисова по конфликту России и Украины.

«Есть один бывший футболист. Он играл за «Локомотив», «Динамо», был капитаном сборной России. Его зовут Игорь Денисов.

Он дал интервью, в котором заявил, что если бы еще играл, то после 24 февраля закончил бы карьеру.

И что же с ним случилось? Я ничего не слышал. Что-нибудь произошло? Разве он в тюрьме? Вот вам и пример.

Человек с большими яйцами», – сказал Зинченко.

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