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  • «Человек с большими яйцами»: Зинченко – о позиции Денисова по конфликту на Украине

«Человек с большими яйцами»: Зинченко – о позиции Денисова по конфликту на Украине

15 июня 2023, 14:43
19

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко высказался о позиции экс-игрока «Зенита» Игоря Денисова по конфликту России и Украины.

«Есть один бывший футболист. Он играл за «Локомотив», «Динамо», был капитаном сборной России. Его зовут Игорь Денисов.

Он дал интервью, в котором заявил, что если бы еще играл, то после 24 февраля закончил бы карьеру.

И что же с ним случилось? Я ничего не слышал. Что-нибудь произошло? Разве он в тюрьме? Вот вам и пример.

Человек с большими яйцами», – сказал Зинченко.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Денисов Игорь Зинченко Александр
Комментарии (19)
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JIEGEHDA
1686829888
Ему нечего заканчивать . Вот и сказал . А кому есть что терять и уж тем более за кого? Ну вот серьезно? Да даже если проблем не будет . Нафиг орать ради Гейропы то
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erybov1965
1686830902
Ну вот Зинченко,как патриот,мог бы закончить в Европе и переехать на Украину и поддержать отечественный футбол,играя в каком-нибудь клубе.А то,находясь в Европе можно всем советовать,что делать,что говорить,как поступать,имитируя "патриотизм".
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zarsm
1686831105
А ты с маленькими
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Красногорск_Фан
1686832903
Смешно в гейропе с их радужными 54 полами рассуждать про крепкие мужские яйцы. Все в голове у Зинченки помутилось и смешалось. И никак эта муть к футболу отношения не имеет. Редакторы зачем это
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Беспонтий
1686833870
красавец так набил защёчные мешки что позавидовал чужой мошонке и почему бы этой лягушонке взять да попробовать попрыгать по обугленной траве ?(
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шахта Заполярная
1686834276
Зина у тебя давно уже вместо яиц пилотка
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Oldtrafford83
1686840264
Снова эта плакса рот раскрыла, уже полнейший идиотизм.
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Skull_Boy
1686840450
А чтож ты тогда сбежал в Россию, когда начались боевые действия в 2014, даже контракт с Шахтером разорвал
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MaxRnD
1686840574
Вместо мозгов
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Vratarь
1686852813
Так правильно! Это пример про Россию, а не про Денисова. Какой бывший футболист на Украине такое сказал? Где ваши яйца, Зинченко, и прочие?
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