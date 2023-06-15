Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Человек с большими яйцами»: Зинченко – о позиции Денисова по конфликту на Украине

    «Человек с большими яйцами»: Зинченко – о позиции Денисова по конфликту на Украине

    Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко высказался о позиции экс-игрока «Зенита» Игоря Денисова по конфликту России и Украины.

    «Есть один бывший футболист. Он играл за «Локомотив», «Динамо», был капитаном сборной России. Его зовут Игорь Денисов.

    Он дал интервью, в котором заявил, что если бы еще играл, то после 24 февраля закончил бы карьеру.

    И что же с ним случилось? Я ничего не слышал. Что-нибудь произошло? Разве он в тюрьме? Вот вам и пример.

    Человек с большими яйцами», – сказал Зинченко.

    Новости по теме
    Зинченко: «Российских и белорусских спортсменов нельзя допускать к соревнованиям» 24
    Зинченко осудил российских футболистов за молчание по ситуации на Украине 73
    Команды Зинченко и Шевченко проведут благотворительный матч на «Стэмфорд Бридж» 16
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:43
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3221

      шахта Заполярная 49 минут назад

      Зина у тебя давно уже вместо яиц пилотка

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8600

      Беспонтий 56 минут назад

      красавец
      так набил защёчные мешки
      что позавидовал чужой мошонке
      и почему бы этой лягушонке

      взять да попробовать попрыгать по обугленной траве ?(

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      Ччаппай 57 минут назад

      Гарику респект! Человечище!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7117

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Смешно в гейропе с их радужными 54 полами рассуждать про крепкие мужские яйцы. Все в голове у Зинченки помутилось и смешалось. И никак эта муть к футболу отношения не имеет. Редакторы зачем это

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1514

      elessar arnor > Красногорск_Фан 20 минут назад

      лять, у тебя в стране рождаемость ниже, чем там, да новости пестрят, как батюшка пялит детей, да и пре зик местный забил на семейные ценности

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +270

      JIEGEHDA > elessar arnor 16 минут назад

      А как рождаемость и радужность сопоставляются? Если грамотно всё делать как бы и не получилось ничего . А если делать с умом , понимая например что не получится прокормить столько то , то и вовсе получается что МЫ ВСЁ ДЕЛАЕМ С УМОМ . Лучше трое воспитанные ухоженные чем 5 голодающих . Только никому не говори что я это тебе сказал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20342

      Cleaner 1 час назад

      Бомбардир, зачем нам новости от ГОВНЮКА из соседнего государства???????????????????

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +270

      JIEGEHDA > Cleaner 15 минут назад

      А у них государство? Скорее пятно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1616

      zarsm 1 час назад

      А ты с маленькими

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      erybov1965 1 час назад

      Ну вот Зинченко,как патриот,мог бы закончить в Европе и переехать на Украину и поддержать отечественный футбол,играя в каком-нибудь клубе.А то,находясь в Европе можно всем советовать,что делать,что говорить,как поступать,имитируя "патриотизм".

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5349

      Питерский князь 2 часа назад

      От головы большой отток и прямо в яйца.
      Поэтому тупой взгял.
      Ему бы лоботомию провести.
      :)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +270

      JIEGEHDA 2 часа назад

      Ему нечего заканчивать . Вот и сказал . А кому есть что терять и уж тем более за кого? Ну вот серьезно? Да даже если проблем не будет . Нафиг орать ради Гейропы то

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 