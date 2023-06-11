Талалаев рассказал, за что выгонял Кадырова с тренировки «Ахмата»

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что ему приходилось выгонять футболиста Кадырова с тренировки команды.

Во время Талалаева в «Ахмате» было двое Кадыровых – Халид и Абубакар. Кого именно выгонял тренер, он не уточнил.

Талалаев был в Грозном в 2020-2022 годах.

После его ухода «Ахмат» финишировал в РПЛ на 5-м месте.

«На тренировках мы фиксируем только грубые подкаты. У нас запрещены подкаты сзади и умышленная грубость. Иногда выгоняем за них с тренировки вне зависимости от личности.

В «Ахмате» был такой прецедент с Кадыровым. Уходил с тренировки за подкат сзади», – рассказал Талалаев.

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