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    • Талалаев рассказал, за что выгонял Кадырова с тренировки «Ахмата»

    Талалаев рассказал, за что выгонял Кадырова с тренировки «Ахмата»

    Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что ему приходилось выгонять футболиста Кадырова с тренировки команды.

    • Во время Талалаева в «Ахмате» было двое Кадыровых – Халид и Абубакар. Кого именно выгонял тренер, он не уточнил.
    • Талалаев был в Грозном в 2020-2022 годах.
    • После его ухода «Ахмат» финишировал в РПЛ на 5-м месте.

    «На тренировках мы фиксируем только грубые подкаты. У нас запрещены подкаты сзади и умышленная грубость. Иногда выгоняем за них с тренировки вне зависимости от личности.

    В «Ахмате» был такой прецедент с Кадыровым. Уходил с тренировки за подкат сзади», – рассказал Талалаев.

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    Источник: ютуб-канал «Фабрика Футбола»

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