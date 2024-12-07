Талалаев рассказал, почему был против приглашения Дзюбы в «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев был против летнего трансфера Артема Дзюбы.

– Это правда, что бизнесмен, оказывающий поддержку «Химкам», Туфан Садыгов, хотел видеть в команде Артема Дзюбу, а вы были против его кандидатуры?

– Во-первых, идею пригласить в «Химки» этого футболиста я услышал не от Туфана Садыгова. А от другого руководителя клуба.

– Но вы эту идею не поддержали?

– Я был против привлечения тех футболистов, которые уже прошли свой пик. Мне была ближе модель «Локомотива». Убежден, что в создавшейся геополитической ситуации это правильный путь развития клуба. Не вижу смысла приглашать дорогостоящих легионеров, которые не превосходят россиян, и тех исполнителей, чьи лучшие годы в футболе уже позади.

– Собирались играть только молодежью?

– Нет. Опытные дядьки, безусловно, нужны. Но здесь важно соблюдать баланс, чтобы чаша весов не перевесила в одну сторону. У нас и в «Балтике» Терентьев, Аппаев, Ковалев, Мендель являются носителями тренерских идей и помогают молодежи адаптироваться к работе. Та игра, которую предлагает наш тренерской штаб, основана на работе на максимальной мощности. Понимаете? Возрастным футболистам уже тяжело на нее перестраиваться.

– А почему вы были против кандидатуры Дзюбы, но выступали за приглашение Заболотного?

– Так вы посмотрите на характеристики двигательной активности и результативность этих игроков по системе «гол плюс пас» в последнем чемпионате!