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    • Талалаев рассказал, почему был против приглашения Дзюбы в «Химки»

    Талалаев рассказал, почему был против приглашения Дзюбы в «Химки»

    Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев был против летнего трансфера Артема Дзюбы.

    – Это правда, что бизнесмен, оказывающий поддержку «Химкам», Туфан Садыгов, хотел видеть в команде Артема Дзюбу, а вы были против его кандидатуры?

    – Во-первых, идею пригласить в «Химки» этого футболиста я услышал не от Туфана Садыгова. А от другого руководителя клуба.

    – Но вы эту идею не поддержали?

    – Я был против привлечения тех футболистов, которые уже прошли свой пик. Мне была ближе модель «Локомотива». Убежден, что в создавшейся геополитической ситуации это правильный путь развития клуба. Не вижу смысла приглашать дорогостоящих легионеров, которые не превосходят россиян, и тех исполнителей, чьи лучшие годы в футболе уже позади.

    – Собирались играть только молодежью?

    – Нет. Опытные дядьки, безусловно, нужны. Но здесь важно соблюдать баланс, чтобы чаша весов не перевесила в одну сторону. У нас и в «Балтике» Терентьев, Аппаев, Ковалев, Мендель являются носителями тренерских идей и помогают молодежи адаптироваться к работе. Та игра, которую предлагает наш тренерской штаб, основана на работе на максимальной мощности. Понимаете? Возрастным футболистам уже тяжело на нее перестраиваться.

    – А почему вы были против кандидатуры Дзюбы, но выступали за приглашение Заболотного?

    – Так вы посмотрите на характеристики двигательной активности и результативность этих игроков по системе «гол плюс пас» в последнем чемпионате!

    • Дзюба в сентябре оказался в «Акроне».
    • У Артема за тольяттинцев 10 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
    • Талалаев сейчас в «Балтике», лидирующей в Первой лиге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2024 13:21
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    Комментарии (1)
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    1733573079
    Аппаев-полный тормоз и ноль.Остальные могут что-то дать минут на 15-20.А первый похож на Рапу в ЦСКА-ни мычит,ни телится,но все ждут,что разродится.
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