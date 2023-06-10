Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В «Факеле» жестко ответили на жалобы «Енисея»

    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил главному тренеру «Енисея» Алексею Ивахову.

    • Красноярец после ответного переходного матча за место в РПЛ (0:2) пожаловался на поле в Воронеже и судейство.

    «Хотелось бы также сказать «спасибо» и коллегам из «Енисея» за организацию матча, которая даже близко не соответствовала уровню ФНЛ, не говоря уже об РПЛ. Соперник целенаправленно использует манеж для улучшения своих результатов, что является нарушением спортивного принципа по сравнению с другими командами. И после этого еще и заявляет о каких-то претензиях по организации игры в Воронеже!

    С таким бюджетом, какой есть в Красноярске, «Енисей» должен уже как лет пять играть в РПЛ и выполнять поставленную задачу», – сказал Асхабадзе.

    Новости по теме
    В РФС прокомментировали травму арбитра в матче «Факел» – «Енисей»
    Радимов: «Смешно, что на матче «Факел» – «Енисей» сломался VAR» 1
    Тренер «Енисея»: «Нас технично не пустили в РПЛ, выставив дураками» 9
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2023 22:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 