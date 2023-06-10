В РФС прокомментировали травму арбитра в матче «Факел» – «Енисей»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев дал комментарий по травме лайнсмена Романа Усачева в ответном переходном матче за место в РПЛ между «Факелом» и «Енисеем» (2:0).

«Роману предстоит пройти МРТ, после чего будет понятно, что делать дальше. В прошлом году за счет средств от партнера РФС мы создали специальный фонд, благодаря которому каждый арбитр может бесплатно восстанавливаться от травм.

Так будет и в случае Усачева: мы оплатим операцию в случае необходимости, а также реабилитацию арбитра», – сказал Каманцев.