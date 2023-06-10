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    • В РФС прокомментировали травму арбитра в матче «Факел» – «Енисей»

    В РФС прокомментировали травму арбитра в матче «Факел» – «Енисей»

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев дал комментарий по травме лайнсмена Романа Усачева в ответном переходном матче за место в РПЛ между «Факелом» и «Енисеем» (2:0).

    «Роману предстоит пройти МРТ, после чего будет понятно, что делать дальше. В прошлом году за счет средств от партнера РФС мы создали специальный фонд, благодаря которому каждый арбитр может бесплатно восстанавливаться от травм.

    Так будет и в случае Усачева: мы оплатим операцию в случае необходимости, а также реабилитацию арбитра», – сказал Каманцев.

    • Ростовчанину Усачеву 45 лет.
    • Он судит в РПЛ с 2013 года.
    • Новый сезон стартует 23 июля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.06.2023 23:00
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