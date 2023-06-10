Радимов: «Смешно, что на матче «Факел» – «Енисей» сломался VAR»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов оценил исход ответного переходного матча за место в РПЛ между «Факелом» и «Енисеем» (2:0).

За 3 минуты до старта матча стало известно, что по техническим причинам не будет работать VAR.

«Факел» забил победный мяч с пенальти.

«Енисей» не был в РПЛ 4 года.

«Ключевым в противостоянии «Енисея» и «Факела» стало удаление красноярца Олега Ланина (в первом матче).

VAR на матче в Воронеже просто обязан был быть. В эпизоде с падением воронежца в чужой штрафной чисто было сыграно. Нет пенальти. То, что нет VAR в таком матче, смешно», – сказал Радимов.