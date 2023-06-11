Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно, почему VAR не работал на матче «Факел» – «Енисей»

    Стало известно, почему VAR не работал на матче «Факел» – «Енисей»

    Телеграм-канал «Мутко против» узнал причину неработающего VAR на ответном переходном матче за место в РПЛ между «Факелом» и «Енисеем» (2:0).

    «После того как 9 июня беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Воронеже, в городе решили усилить систему безопасности. Все это повлияло в том числе и на сигнал в районе стадиона – в итоге переговоры между судьями были просто невозможны. От системы VAR пришлось отказаться», – написал источник.

    • После матча главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов был недоволен судейством.
    • Решающий гол «Факел» забил с пенальти.
    • Дубль у Романа Акбашева.

    Новости по теме
    В РФС прокомментировали травму арбитра в матче «Факел» – «Енисей»
    В «Факеле» жестко ответили на жалобы «Енисея» 1
    Радимов: «Смешно, что на матче «Факел» – «Енисей» сломался VAR» 2
    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:56
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101687

      zigbert 25 минут назад

      В эпизоде с пенальти VAR пригодился бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Александр.Т. 1 час назад

      Вот эта чушь то полная

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1120

      ZAITZEFF2011 > Александр.Т. 34 минуты назад

      Чушь это вся твоя жизнь когда ты оторван от реальности и живешь в своем мире.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 