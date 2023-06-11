Стало известно, почему VAR не работал на матче «Факел» – «Енисей»

Телеграм-канал «Мутко против» узнал причину неработающего VAR на ответном переходном матче за место в РПЛ между «Факелом» и «Енисеем» (2:0).

«После того как 9 июня беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Воронеже, в городе решили усилить систему безопасности. Все это повлияло в том числе и на сигнал в районе стадиона – в итоге переговоры между судьями были просто невозможны. От системы VAR пришлось отказаться», – написал источник.