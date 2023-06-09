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  • Адвокат Жорин рассказал, какие перспективы у Дзюбы в суде по делу о слитых видео

Адвокат Жорин рассказал, какие перспективы у Дзюбы в суде по делу о слитых видео

9 июня 2023, 22:44
8

Сергей Жорин, адвокат звезд, оценил ситуацию вокруг нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, чьи интимные видео вновь слили в сеть.

– Есть ли у Дзюбы шансы засудить тех, кто слил эти видео в интернет и получить какую-то сумму моральной компенсации?

– Есть шансы засудить не только в рамках гражданского процесса, поскольку статья 152.2 ГК РФ гласит о том, что права гражданина на частную жизнь должны охраняться, поэтому можно подать гражданский иск и также попросить компенсацию морального вреда. Впрочем, суды в подобных исках не взыскивают большую компенсацию морального вреда, очень часто это несколько десятков тысяч рублей. Вряд ли Дзюба будет удовлетворен этими деньгами. Но он может добиться возбуждения уголовного дела.

Есть соответствующая статья 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), которая наказывает за незаконный сбор, хранение и распространение информации о частной жизни. Аналогичная история была, если не ошибаюсь, когда якобы сняли Анастасию Волочкову писающей под елочкой, но я не знаю, чем это дело завершилось. Но следственный комитет за последние годы достаточно много возбуждал дел о нарушении права неприкосновенности частной жизни.

В данном случае, как мне кажется, повод для возбуждения уголовного дела есть, и я не исключаю, что даже могут установить администраторов телеграм-канала, который опубликовал эти видео, чтобы привлечь их к ответственности. Не думаю, что их посадят, хотя статья предусматривает до пяти лет лишения свободы, но судимость может быть. А Дзюбе в рамках уголовного дела можно заявить гражданский иск о возмещении морального вреда.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.
  • Сам Дзюба заявил, что это старые видео, а перед их публикацией его шантажировали.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (8)
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diamondfan
1686341683
Соболь ЩЛЮХА и ДОСКА КОНЧЕННАЯ!
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diamondfan
1686341704
dEATH iN rISSIA!
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diamondfan
1686341766
**************!
Ответить
R_a_i_n
1686366072
Сразу анекдот вспомнился про перспективы у Шарика)
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nik55
1686377654
этот дебил сам и сливает видео
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BRO_football
1686386514
А судить-то кого? Мы ведь даже не знаем, кто конкретно слил видео. Есть множество телеграм-каналов со сливами, но где первоисточник? После первого слива Дзюба аж в ФСБ обратился. Но даже ФСБ со всеми своими технологиями и полномочиями никого не нашли. Видимо, даже не удалось найти тех, кто Дзюбе писал, шантажировал и требовал денег. Дело - глухарь. Дзюбе только и остаётся, что сменить смартфон, сим-карту и спокойно относится ко всем сливам.
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Красногвардейчик
1686389407
Всё это так, но у нас найти того кто слил, просто не реально))
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