Адвокат Жорин рассказал, какие перспективы у Дзюбы в суде по делу о слитых видео

Сергей Жорин, адвокат звезд, оценил ситуацию вокруг нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, чьи интимные видео вновь слили в сеть.

– Есть ли у Дзюбы шансы засудить тех, кто слил эти видео в интернет и получить какую-то сумму моральной компенсации?

– Есть шансы засудить не только в рамках гражданского процесса, поскольку статья 152.2 ГК РФ гласит о том, что права гражданина на частную жизнь должны охраняться, поэтому можно подать гражданский иск и также попросить компенсацию морального вреда. Впрочем, суды в подобных исках не взыскивают большую компенсацию морального вреда, очень часто это несколько десятков тысяч рублей. Вряд ли Дзюба будет удовлетворен этими деньгами. Но он может добиться возбуждения уголовного дела.

Есть соответствующая статья 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), которая наказывает за незаконный сбор, хранение и распространение информации о частной жизни. Аналогичная история была, если не ошибаюсь, когда якобы сняли Анастасию Волочкову писающей под елочкой, но я не знаю, чем это дело завершилось. Но следственный комитет за последние годы достаточно много возбуждал дел о нарушении права неприкосновенности частной жизни.

В данном случае, как мне кажется, повод для возбуждения уголовного дела есть, и я не исключаю, что даже могут установить администраторов телеграм-канала, который опубликовал эти видео, чтобы привлечь их к ответственности. Не думаю, что их посадят, хотя статья предусматривает до пяти лет лишения свободы, но судимость может быть. А Дзюбе в рамках уголовного дела можно заявить гражданский иск о возмещении морального вреда.