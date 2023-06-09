Дзюба прокомментировал слив новых видео: «У меня вымогали деньги и угрожали»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба прояснил ситуацию с публикацией новых видео откровенного характера с его участием.

«Всем привет. Слушайте, опять начался какой-то непонятный шум, опять пытаются что-то раздуть. Честно могу сказать, что этот эпизод уже был, я эту страницу перевернул, много сделал всяких выводов, проанализировал, поэтому возвращаться к этому я не хочу. Мне это правда неинтересно. Если кому-то это интересно – ваше право.

Последние два‑три дня мне опять писали, вымогали деньги, угрожали, не знаю кто, для чего, кому это надо. Мне уже не интересно, это на вашей совести.

Это давнишнее. Я там еще не седой... Прошу к этому спокойнее относиться, у меня все хорошо, кто волнуется, не переживайте, а остальные – все равно», – сказал Дзюба.