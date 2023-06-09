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    • Дзюба прокомментировал слив новых видео: «У меня вымогали деньги и угрожали»

    Дзюба прокомментировал слив новых видео: «У меня вымогали деньги и угрожали»

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба прояснил ситуацию с публикацией новых видео откровенного характера с его участием.

    «Всем привет. Слушайте, опять начался какой-то непонятный шум, опять пытаются что-то раздуть. Честно могу сказать, что этот эпизод уже был, я эту страницу перевернул, много сделал всяких выводов, проанализировал, поэтому возвращаться к этому я не хочу. Мне это правда неинтересно. Если кому-то это интересно – ваше право.

    Последние два‑три дня мне опять писали, вымогали деньги, угрожали, не знаю кто, для чего, кому это надо. Мне уже не интересно, это на вашей совести.

    Это давнишнее. Я там еще не седой... Прошу к этому спокойнее относиться, у меня все хорошо, кто волнуется, не переживайте, а остальные – все равно», – сказал Дзюба.

    • Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
    • Из-за того скандала форвард был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».
    • Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.

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    Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы

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    Сегодня, 16:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9138

      vladik12 30 минут назад

      Адекватный ответ лучшего бомбардира в истории РПЛ.

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      Рейтинг: +14080

      R_a_i_n 46 минут назад

      Чёт по человечески мне даже жалко Дзюбу стало.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +960

      Номэд > R_a_i_n 18 минут назад

      Вспомни, как он шарф топтал.

      0
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      Рейтинг: +18095

      Barmaleushka > Номэд 4 минуты назад

      А после игры он и тебя . Потоптал .)))))))))

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