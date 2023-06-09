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    Стало известно, для кого Дзюба снимал интимные видео

    В соцсетях появились новые интимные видео с участием Артема Дзюбы.

    Как сообщают многие СМИ и телеграм-каналы, форвард «Локомотива» записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно. Кто их выложил в открытый доступ – тоже не сообщается.

    • Это вторая утечка откровенных видео с Дзюбой. Первая была осенью 2020 года.
    • Из-за того скандала Дзюба был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».

    У Дзюбы слили новые откровенные видео

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5312

      Питерский князь 1 час назад

      Для Заремы он делал видео.
      2 дебила, это сила!
      :)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17671

      Garrincha58 1 час назад

      понятно для кого кто первым стала на защиту Д.... для неё и снимал

      1
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      Рейтинг: +632

      Ниф-Ниф 1 час назад

      Если с головой беда - это навсегда!

      1
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      Рейтинг: +14080

      R_a_i_n 2 часа назад

      Я вот думаю, скольки шлюшкам и питорам он такие видео слал? Сколько еще всплывёт?

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      Рейтинг: +4837

      fakeid > R_a_i_n 1 час назад

      мем сейчас увидел в телеграме: "воронеж бoмбят? сливайте новое видео дзюбы!". короче, в любой непонятной ситуации, чтобы отвлечь народ от насущных проблем, будут сливать очередную серию))

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      Рейтинг: +14080

      R_a_i_n > fakeid 1 час назад

      Бомбят не только Воронеж. Некоторые приграничные пункты скоро вообще стерты будут.

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      Рейтинг: +14080

      R_a_i_n 2 часа назад

      Брехня, это для Азмунки он снял!

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      Рейтинг: +4837

      fakeid 2 часа назад

      в первый раз снимал для орзул)

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      Рейтинг: +9138

      vladik12 2 часа назад

      Ну хотя бы не для Леонидаса. А то они везде вместе.

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