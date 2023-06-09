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Стало известно, для кого Дзюба снимал интимные видео

9 июня 2023, 15:11
7

В соцсетях появились новые интимные видео с участием Артема Дзюбы.

Как сообщают многие СМИ и телеграм-каналы, форвард «Локомотива» записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно. Кто их выложил в открытый доступ – тоже не сообщается.

  • Это вторая утечка откровенных видео с Дзюбой. Первая была осенью 2020 года.
  • Из-за того скандала Дзюба был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».

У Дзюбы слили новые откровенные видео

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (7)
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vladik12
1686312909
Ну хотя бы не для Леонидаса. А то они везде вместе.
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R_a_i_n
1686314876
Брехня, это для Азмунки он снял!
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R_a_i_n
1686315189
Я вот думаю, скольки шлюшкам и питорам он такие видео слал? Сколько еще всплывёт?
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Ниф-Ниф
1686315752
Если с головой беда - это навсегда!
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Garrincha58
1686315972
понятно для кого кто первым стала на защиту Д.... для неё и снимал
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BRO_football
1686339728
Для Ракицкого что ли? Вот уж не ожидал...
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