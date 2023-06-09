Стало известно, для кого Дзюба снимал интимные видео

В соцсетях появились новые интимные видео с участием Артема Дзюбы.

Как сообщают многие СМИ и телеграм-каналы, форвард «Локомотива» записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно. Кто их выложил в открытый доступ – тоже не сообщается.

Это вторая утечка откровенных видео с Дзюбой. Первая была осенью 2020 года.

Из-за того скандала Дзюба был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».

У Дзюбы слили новые откровенные видео