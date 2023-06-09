Появились новые интимные видео с участием Артема Дзюбы. Их распространяют в соцсетях.

Это вторая утечка откровенных видео с Дзюбой. Первая была осенью 2020 года. Из-за того скандала Дзюба был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».

«Бомбардир» не будет публиковать материалы с Дзюбой. Мы уважаем личную жизнь людей. Плюс мы не знаем точно, кто предоставил эти материалы: люди из окружения Артема или злоумышленники. Что касается обсуждения этой темы, мы будем ограничиваться публикацией интервью Артема, различных экспертов и официальных лиц.