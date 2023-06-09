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У Дзюбы слили новые откровенные видео

9 июня 2023, 14:42
17

Появились новые интимные видео с участием Артема Дзюбы. Их распространяют в соцсетях.

Это вторая утечка откровенных видео с Дзюбой. Первая была осенью 2020 года. Из-за того скандала Дзюба был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».

«Бомбардир» не будет публиковать материалы с Дзюбой. Мы уважаем личную жизнь людей. Плюс мы не знаем точно, кто предоставил эти материалы: люди из окружения Артема или злоумышленники. Что касается обсуждения этой темы, мы будем ограничиваться публикацией интервью Артема, различных экспертов и официальных лиц.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (17)
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Persona_non_Grata
1686311914
Нас ждет "новый сезон" ???)))
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oyabun
1686313469
Можем ли мы ждать наказания похожего на наказание Соболева? В Телеге на Топоре, кому интересно, смотрите.
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jek718875
1686314526
Это не он, это двойник
Ответить
SuperNils
1686315116
Блин, да какой же он ущербный!
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Garrincha58
1686316095
устала правая переходи на левую.....
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DeStar
1686319213
@Плюс мы не знаем точно, кто предоставил эти материалы: люди из окружения Артема или злоумышленники.@ а что это меняет?) тип если злоумышленники - то плохо, а если из окружения - то ладно))
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111ax
1686338363
пох
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BRO_football
1686338689
Я, кстати, успел "заценить". Сейчас словами опишу происходящее, если кому это интересно. Надеюсь, Бомбардир не забанит меня за этот "труд". (На всякий случай, это всё моя больная фантазия и неправда) Если коротко, то слито было 3 видео. На первом Дзюба лежит в кровати, видно только голову и плечи. Он обращается к девушке. Рассказывает как она любит собачек. Облизывает губы, стонет и желает, чтоб она села ему на лицо. На втором видео Дзюба лежит на кровати в синей футболке (с логотипом Зенита!!!) и шортах. Рассказывает, что пришёл с утренней тренировки. Показывает торс. Представляет её голой. Облизывает губы, стонет, показывает пресс. снимает шорты, ложится на бок.
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Fancyfall
1691683623
сам снимает, сам сливает, сам ловит хайп... всё сам, всё сам)))
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