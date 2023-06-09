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    У Дзюбы слили новые откровенные видео

    Появились новые интимные видео с участием Артема Дзюбы. Их распространяют в соцсетях.

    Это вторая утечка откровенных видео с Дзюбой. Первая была осенью 2020 года. Из-за того скандала Дзюба был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».

    «Бомбардир» не будет публиковать материалы с Дзюбой. Мы уважаем личную жизнь людей. Плюс мы не знаем точно, кто предоставил эти материалы: люди из окружения Артема или злоумышленники. Что касается обсуждения этой темы, мы будем ограничиваться публикацией интервью Артема, различных экспертов и официальных лиц.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12554

      DeStar 57 минут назад

      @Плюс мы не знаем точно, кто предоставил эти материалы: люди из окружения Артема или злоумышленники.@
      а что это меняет?) тип если злоумышленники - то плохо, а если из окружения - то ладно))

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      Рейтинг: +29924

      JTherry > DeStar 38 минут назад

      вопрос надо ставить немного иначе: зачем сделал эти интимные видосы и кому выслал, для того, чтобы кто-то слил их в сеть... в "первом сезоне" здюпа после слива тоже удивлялся, что какая-то су.ка слила его видос, даже угрожал, что ФСБ подключит к расследованию (правда, закончилось все это "пшиком")... зато какой скандал породил среди бом.жей, сколько теле-оправданий по срач-тв от Алёшкиной команды насмотрелись во время пандемии...))) вот и сейчас здюпе кто-то угрожал, вымогали деньги - сочинитель липовых легенд..!

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      Рейтинг: +17671

      Garrincha58 1 час назад

      устала правая переходи на левую.....

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      Рейтинг: +1127

      SuperNils 2 часа назад

      Блин, да какой же он ущербный!

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      Рейтинг: +4837

      fakeid 2 часа назад

      да как-то пофиг вообще. никто не удивлён, я думаю.

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      Рейтинг: +2244

      jek718875 2 часа назад

      Это не он, это двойник

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      Рейтинг: +33937

      oyabun 2 часа назад

      Можем ли мы ждать наказания похожего на наказание Соболева? В Телеге на Топоре, кому интересно, смотрите.

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      Рейтинг: +243

      JIEGEHDA > oyabun 2 часа назад

      С фига ли? То он в манюкере или там в колготках будет ходить на вечеринках наказывать надо? Или ты сравнил слитые голые фото видео с тем что на поле чел показывает жесты ? Ну дурак дураком , а ты умнеть не собираешься . Йух с пальцем сравниваешь

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      Рейтинг: +9138

      vladik12 > oyabun 2 часа назад

      Думаете, поклонников такого творчества Дзюбиньо много?

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      Рейтинг: +33937

      oyabun > JIEGEHDA 2 часа назад

      Прежнее видео смотрела и(или) пересказывала друг другу вся страна. Это ждет та же "слава". И в чем разница по воздействию на широкую публику? Для меня это очевидно недопустимо от такого публичного человека. А если для тебя недоумка, это ерунда, то это твои проблемы.

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      Рейтинг: +29924

      JTherry > vladik12 2 часа назад

      здюпа - будет своим человеком в стране 404 и гей-ропе..! там таких идиотов на руках носят и гей-парады разрешают... на сайте бомбы эротические фотки барышень пенсы-болелы тоже осуждают, но смотрят с удовольствием, вспоминают свою юность...) с трибун просят и сиськи показать...

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      Рейтинг: +22776

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Нас ждет "новый сезон" ???)))

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