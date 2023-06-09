Бывший солист Oasis – страстный фанат «Манчестер Сити»: всю жизнь ненавидит «МЮ», восстанавливался после развода под речи Пепа и дарил Агуэро гитару

«Манчестер Сити» – во втором финале ЛЧ за три года. Невероятный успех, который идет параллельно с многочисленными победа во внутренних английских турнирах. Фанаты «Ман Сити» – одни из самых счастливых на данный момент. Но есть и те, кто помнит по-настоящему темные времена.

Один из таких – музыкант и певец Ноэл Галлахер, известный по группе Oasis.

Как Галлахер начал болеть за «Ман Сити», когда все окружение поддерживало «Юнайтед»

Братья Ноэл и Лиам Галлахеры родились в Манчестере и благодаря окружению полюбили футбол с раннего детства. Но были и разногласия: все знакомые им мальчишки выростали на победах «Манчестер Юнайтед» и горячо болели за него. Братьям же не нравился ажиотаж вокруг «Юнайтед», поэтому они присматривались к его главному сопернику – «Манчестер Сити». Ноэл всегда был ближе к команде брата, он чаще посещал стадион и больше общался с фанатами. Ноэл вспоминает:

«Меня не просто не привлекал «Манчестер Юнайтед», он меня раздражал. Все это нытье вокруг потери очков – эти девочки неделями грустили из-за поражений и ничьих. Все это напрягало и очень било по восприятию клуба. Я нуждался в настоящей команде, а не в расфуфыренной обертке. Таким для меня стал «Манчестер Сити».

По словам Ноэла Галлахера, он впервые попал на домашний матч «Ман Сити» в пять лет. С шести – начал ходить стабильно. За год он познакомился с самыми активными болельщиками и добился среди них уважения. Галлахер вспоминал:

«Мы много проигрывали, переживали разные неудачи. Но мы сильно отличались от «Ман Юнайтед», потому что внутри нас была гордость за команду. И среди всех фанатов «Сити» не было случайных людей. Клуб любили, потому что в нем была душа, мы пронесли наши чувства сквозь года».

По словам Ноэла, среди огромной банды фанатов «Ман Юнайтед» выделялись четыре человека: он, брат Лиам, отец и его школьный учитель. «Мистер Уолш добывал для нас пропуск на тренировки команды и на домашние матчи. Он очень любил клуб и вливал в нас эти чувства. Никогда не забуду, что он даже разрешал нам не делать домашнее задание, если в воскресенье в расписании был домашний матч «Ман Сити».

Галлахер ненавидит «МЮ» из-за семьи – он даже написал об этом статью

В августе 2000-го на The Guardian вышел текст Ноэла Галлахера, в котором он рассказал о любви к «Манчестер Сити». В огромном полотне со светлыми чувствами проскакивали капельки хейта в адрес «Ман Юнайтед»:

1. «Юнайтед» тогда был во втором дивизионе, и мы были лучшей командой в Манчестере около 10 лет. Но на протяжении многих лет, когда «Сити» испытывал трудности, а «Юнайтед» становился лучшей командой Европы, я иногда задавался вопросом, почему мой отец привел меня на «Мейн Роуд», а не на «Олд Траффорд». Причина в основном семейная. Мой папа ненавидел своих братьев. Все они были ирландцами, которые приехали сюда и решили поддерживать «Юнайтед». Вместо этого мой отец выбрал «Сити», просто чтобы разозлить их. Нет другой причины, кроме этой. Если бы он стал фанатом «Юнайтед», мы с Лиамом бы повторили его путь»

2. «В восьмидесятых я страстно ненавидел «Манчестер Юнайтед». Но с возрастом я стал мягче. Я ненавидел Марка Хьюза и Эрика Кантона, но Пол Скоулз? Это другая история. Возвращение «Сити» в АПЛ – отличная история. И я не могу дождаться дерби: это чистая, незамутненная ненависть, как когда «Селтик» играет с «Рейнджерс».

Галлахер + «Ман Сити» = страсть: пересматривал интервью Пепа после развода, разбивал губу об отца игрока команды

По словам Ноэла Галлахера, большие деньги не изменили «Ман Сити». Так клуб стал более конкурентно способным, получил возможность пригласить Пепа Гвардиолу. А дальше все успехи сделали сам Пеп и деньги АПЛ. При этом Галлахер утверждает, что болеть за «Сити» меньше после мощных донатов шейхов он не стал. «Деньги дают больше возможностей. Больше возможностей дают больше трофеев. А трофеи – это всегда кайф».

Галлахер любит выступать публично со своей любовью к «Манчестер Сити». Вот несколько историй от него.

• В 2012-м «Ман Сити» впервые с 1968 года взял чемпионство. Галлахер рассказывал, что праздновал этот успех, выпив огромное количество алкоголя. «Когда я начал трезветь, то решил, что хватит с меня этого празднования. Спросил у приятеля, какое число – оказалось, середина июня. Офигеть, я пил почти месяц».

• «Самое дорогое чемпионство? Наверное, в 2014-м. Тогда я окончательно понял, что «Сити» стал топ-клубом. Кстати, после той победы я подарил Агуэро гитару. Он не узнал меня и хотел на моих глазах выкинуть ее. Я хотел убить его – гитара стоила десять тысяч фунтов».

• Любимый персонаж в «Сити» у Галлахера – Пеп. Мечта Ноэла – погудеть с ним в баре. Правда, Галлахер постоянно отказывается: «Наверное, он не любит мою музыку. Ха-ха, все понимаю. На самом деле он просто очень занят. А свободное время проводит с семьей – я уважаю Пепа».

• В январе Ноэл Галлахер развелся с Сарой Макдональд. Он сказал, что не грустил после завершения процесса – вместо этого пересмотрел кучу интервью Пепа Гвардиолы, в которых он говорил о психологии.

• В мае-2022, празднуя очередное чемпионство, Ноэл Галлахер разбил голову об отца Рубена Диаша. Рассказывал следующее:

«Поворачиваюсь, на меня несется папа Диаша и бьет головой – я на полу и весь в крови. Не вижу последних минут – скорая увозит меня, чтобы мне наложили швы. Швы на верхней губе, под глазами два синяка. Пока иду по коридору, в слезах бежит Пеп, мы обнимаемся. Он спрашивает, что у меня с лицом. Я ему: «Иди к своим игрокам!».

Фото: ZUMAPRESS, imago-images,de/Global Look Press