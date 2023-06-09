«Нужно запретить ему играть в России»: Александр Тихонов – о сливе новых видео Дзюбы

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слив новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.
«Дурак дураком! Таких надо гнать в шею! Полный идиот! Сколько можно позориться? Нужно его выгнать отовсюду и запретить играть в футбол.
Мое мнение – нужно запретить ему играть на территории Российской Федерации!» – сказал Тихонов.
- Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
- Из-за того скандала форвард был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».
- Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.
Источник: «Спорт-Экспресс»