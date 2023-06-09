«Нужно запретить ему играть в России»: Александр Тихонов – о сливе новых видео Дзюбы

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слив новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

«Дурак дураком! Таких надо гнать в шею! Полный идиот! Сколько можно позориться? Нужно его выгнать отовсюду и запретить играть в футбол.

Мое мнение – нужно запретить ему играть на территории Российской Федерации!» – сказал Тихонов.