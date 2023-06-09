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  • «Нужно запретить ему играть в России»: Александр Тихонов – о сливе новых видео Дзюбы

«Нужно запретить ему играть в России»: Александр Тихонов – о сливе новых видео Дзюбы

9 июня 2023, 15:26
14

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слив новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

«Дурак дураком! Таких надо гнать в шею! Полный идиот! Сколько можно позориться? Нужно его выгнать отовсюду и запретить играть в футбол.

Мое мнение – нужно запретить ему играть на территории Российской Федерации!» – сказал Тихонов.

  • Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
  • Из-за того скандала форвард был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».
  • Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (14)
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Ниф-Ниф
1686316036
Блекло-голубые помойщики дружно встали на защиту гомика-онаниста.
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eugen-han
1686316486
У Дзюбы с головой похоже проблемы. Распущенность? Возможно. И это уже рецидив, который с годами трансформирует его, как члена или адепта ЛГБТ+. Его видео не видел ни одного, но знаю, что на награждение зенита он оделся в костюм пид.ер.мена.
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jek718875
1686317732
Нужно ампутировать аппарат, и поместить в музей, под усиленную охрану
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neveldomha
1686318229
Ребятки, а вам не кажется, что вы сами извращенцы посмотрев такое и обсуждая это. Ну просто смешно.
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nik55
1686322066
если он дурак пусть хоть на козу залезет-----идиотам закон не писан
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Enter2006
1686326242
Хорошо что бомба здесь не написала как раньше (пример не только про Тихонова) - А.Тихонов, или просто Тихонов, и потом гадай по заголовку какой Тихонов написал.
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Fialet
1686330639
Тихонов прав, если подобные вещи оставлять без внимания, дети будут думать, что снимать дрочку на видео, это нормально. Ну и что тогда ждёт такое общество?
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balam
1686335596
заставку сделать к новостям
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Barmaleushka
1686339293
Футбольный сайт бл. ! Всё внимание "болельщиков" концентрируется главным образом к визгам бесноватой эскортницы и выходкам долговязого эксбициониста . А ещё сиськи , опы , наркота , износилования и др.футбольные новости .
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SuperNils
1686405767
Всё правильно сказал.
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