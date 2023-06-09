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    • «Нужно запретить ему играть в России»: Александр Тихонов – о сливе новых видео Дзюбы

    «Нужно запретить ему играть в России»: Александр Тихонов – о сливе новых видео Дзюбы

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слив новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

    «Дурак дураком! Таких надо гнать в шею! Полный идиот! Сколько можно позориться? Нужно его выгнать отовсюду и запретить играть в футбол.

    Мое мнение – нужно запретить ему играть на территории Российской Федерации!» – сказал Тихонов.

    • Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
    • Из-за того скандала форвард был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».
    • Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8307

      nik55 9 минут назад

      если он дурак пусть хоть на козу залезет-----идиотам закон не писан

      0
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      Рейтинг: +5130

      neveldomha 1 час назад

      Ребятки, а вам не кажется, что вы сами извращенцы посмотрев такое и обсуждая это. Ну просто смешно.

      0
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      Рейтинг: +2244

      jek718875 1 час назад

      Нужно ампутировать аппарат, и поместить в музей, под усиленную охрану

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +586

      eugen-han 1 час назад

      У Дзюбы с головой похоже проблемы. Распущенность? Возможно. И это уже рецидив, который с годами трансформирует его, как члена или адепта ЛГБТ+. Его видео не видел ни одного, но знаю, что на награждение зенита он оделся в костюм пид.ер.мена.

      0
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      Рейтинг: +632

      Ниф-Ниф 1 час назад

      Блекло-голубые помойщики дружно встали на защиту гомика-онаниста.

      1
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      Рейтинг: +2762

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Спартаковская школа ЛГБТ. Гыгыгы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14080

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Зюба там тебе видосик новый запилил. Не стесняйся, действуй!

      0
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      Рейтинг: +1127

      SuperNils 2 часа назад

      да он сам их выкладывает

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      Рейтинг: +4837

      fakeid 2 часа назад

      себя запрети

      1
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      Рейтинг: +7136

      Semenycch 2 часа назад

      Господи, как ты позволил этому болвану стать четырехкратным олимпийским чемпионом?

      1
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