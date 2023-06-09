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    • Тарасов вспомнил, как Семин отстранил его от тренировок за драку с бразильцем

    Тарасов вспомнил, как Семин отстранил его от тренировок за драку с бразильцем

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, как Юрий Семин отстранил его от тренировок за драку.

    – Лучший тренер – Семин. Не буду никого отмечать в этом сезоне РПЛ. Для меня лучший тренер – это Семин.

    – Ян Дюрица в интервью рассказывал, как его Семин отстранил от тренировок. Вас Семин отстранял?

    – Он меня один раз отстранил от тренировок в 2011 году за драку. Мы подрались с бразильцем Шарлесом, Юрий Павлович разогнал нас по разным углам поля и заставил бегать по кругу.

    Мы побежали, встретились в середине и опять подрались. И тогда он нас отстранил.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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