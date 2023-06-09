Тарасов назвал лучшего футболиста РПЛ в минувшем сезоне

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов назвал лучшего игрока РПЛ в сезоне 2022/23.
«Кто лучший игрок этого сезона РПЛ? Отмечу Дзюбу, потому что он пришел и усилил команду.
Думаю, что у «Локомотива» большие перспективы и большое будущее в следующем сезоне. Чемпионство? Буду желать им только этого.
Дзюба держит свой уровень. Он доказал, что не надо смотреть на возраст. Если у человека есть силы, мотивация, амбиции, то он приходит и приносить результат клубу», – сказал Тарасов.
- В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
- Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
- Клуб продлил контракт с 34-летним нападающим по схеме «1+1».
Источник: «Спорт-Экспресс»