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    Тарасов назвал лучшего футболиста РПЛ в минувшем сезоне

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов назвал лучшего игрока РПЛ в сезоне 2022/23.

    «Кто лучший игрок этого сезона РПЛ? Отмечу Дзюбу, потому что он пришел и усилил команду.

    Думаю, что у «Локомотива» большие перспективы и большое будущее в следующем сезоне. Чемпионство? Буду желать им только этого.

    Дзюба держит свой уровень. Он доказал, что не надо смотреть на возраст. Если у человека есть силы, мотивация, амбиции, то он приходит и приносить результат клубу», – сказал Тарасов.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
    • Клуб продлил контракт с 34-летним нападающим по схеме «1+1».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6469

      Давид59 4 часа назад

      Усилить команду, занявшую 8 - 9 место в таблице - это повод стать лучшим в сезоне? В каждой команде есть человек, усиливший её в этом сезоне.

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      Рейтинг: +17671

      Garrincha58 5 часов назад

      когда мало серого вещества можно ещё не такое ляпнуть

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