Тарасов назвал лучшего футболиста РПЛ в минувшем сезоне

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов назвал лучшего игрока РПЛ в сезоне 2022/23.

«Кто лучший игрок этого сезона РПЛ? Отмечу Дзюбу, потому что он пришел и усилил команду.

Думаю, что у «Локомотива» большие перспективы и большое будущее в следующем сезоне. Чемпионство? Буду желать им только этого.

Дзюба держит свой уровень. Он доказал, что не надо смотреть на возраст. Если у человека есть силы, мотивация, амбиции, то он приходит и приносить результат клубу», – сказал Тарасов.