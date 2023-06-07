Президента РПЛ пригласили на исполком УЕФА

У меня товарища недавно тоже пригласили.... 3 года в лагерях...
Александр Алаев, президент РПЛ, получил приглашение на исполком УЕФА.
«Получил приглашение на заседание 28 июня. Приглашают посетить и выступить, я подтвердил и надеюсь с визой проблем не будет. В повестке у меня вопрос о пляжном футболе и футзале, планирую по этому выступить», – сказал функционер.
- Россия отстранена от еврокубков с прошлого года.
- Сборная России играет только товарищеские встречи.
- Чемпионат России проходит в штатном режиме.