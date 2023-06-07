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    Президента РПЛ пригласили на исполком УЕФА

    Александр Алаев, президент РПЛ, получил приглашение на исполком УЕФА.

    «Получил приглашение на заседание 28 июня. Приглашают посетить и выступить, я подтвердил и надеюсь с визой проблем не будет. В повестке у меня вопрос о пляжном футболе и футзале, планирую по этому выступить», – сказал функционер.

    • Россия отстранена от еврокубков с прошлого года.
    • Сборная России играет только товарищеские встречи.
    • Чемпионат России проходит в штатном режиме.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.06.2023 20:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5914

      Дядя Серёжа 3 часа назад

      У меня товарища недавно тоже пригласили.... 3 года в лагерях...

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      Рейтинг: +4232

      Ziklop 9 часов назад

      он тупой? его пригласили отчитать за крымские клубы.
      ему же главное на халяву в европе отдохнут по высшему классу!

      0
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      Рейтинг: +1896

      Fialet 9 часов назад

      Жополизы гейропские. Будут и дальше ползать на коленях.

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      Рейтинг: +18090

      Barmaleushka 10 часов назад

      Партбилет на стол ?

      0
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      Рейтинг: +212

      Александр.Т. 11 часов назад

      Он и там посты занимает (в пляжном и фут зале???)

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