Президента РПЛ пригласили на исполком УЕФА

Александр Алаев, президент РПЛ, получил приглашение на исполком УЕФА.

«Получил приглашение на заседание 28 июня. Приглашают посетить и выступить, я подтвердил и надеюсь с визой проблем не будет. В повестке у меня вопрос о пляжном футболе и футзале, планирую по этому выступить», – сказал функционер.