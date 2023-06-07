Экс-форвард «Спартака» получил паспорт Казахстана: его сразу вызвали в национальную команду

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Зуев сообщил, что получил вызов в сборную Казахстана на матчи отбора Евро-2024.

Зуев – воспитанник «Чертаново» и «Спартака».

Он родился в городе Костанай (Казахстан).

В России игрок живет с 2005 года. Его вызывали в юношеские и молодежные сборные.

«Друзья, я официально получил паспорт Казахстана и теперь могу сыграть за свою родину уже в ближайших матчах против Сан-Марино и Северной Ирландии. Я уже в Казахстане, в ближайшее время проведу первую тренировку в сборной.

Большое спасибо казахстанским болельщикам за множество сообщений в соцсетях в последние месяцы, вы тоже повлияли на мое решение. Чувствую вашу поддержку и очень хочу порадовать.

Спасибо большое федерации за предоставленную возможность. Выступать за Казахстан – большая честь для меня, и я сделаю все возможное, чтобы принести пользу нашей сборной. Вперед, Казахстан!» – написал Зуев в телеграме.