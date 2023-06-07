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    • Экс-форвард «Спартака» получил паспорт Казахстана: его сразу вызвали в национальную команду

    Экс-форвард «Спартака» получил паспорт Казахстана: его сразу вызвали в национальную команду

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Зуев сообщил, что получил вызов в сборную Казахстана на матчи отбора Евро-2024.

    • Зуев – воспитанник «Чертаново» и «Спартака».
    • Он родился в городе Костанай (Казахстан).
    • В России игрок живет с 2005 года. Его вызывали в юношеские и молодежные сборные.

    «Друзья, я официально получил паспорт Казахстана и теперь могу сыграть за свою родину уже в ближайших матчах против Сан-Марино и Северной Ирландии. Я уже в Казахстане, в ближайшее время проведу первую тренировку в сборной.

    Большое спасибо казахстанским болельщикам за множество сообщений в соцсетях в последние месяцы, вы тоже повлияли на мое решение. Чувствую вашу поддержку и очень хочу порадовать.

    Спасибо большое федерации за предоставленную возможность. Выступать за Казахстан – большая честь для меня, и я сделаю все возможное, чтобы принести пользу нашей сборной. Вперед, Казахстан!» – написал Зуев в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Александра Зуева

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    Сегодня, 15:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +15036

      Алексей З 2 часа назад

      Удачи !

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      Рейтинг: +915

      talgatnurzhanov2006 3 часа назад

      Что то помню про него, но что точно не могу сказать)

      0
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      Рейтинг: +3693

      acor94 3 часа назад

      Мда уж, вот тебе и родина, а за на одни армяне играют...

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      Рейтинг: +1952

      lek! > acor94 3 часа назад

      В нашу сборную он не попл бы , да и бан с нас не снимут в ближайшее время . Понять можно игроков , хочется поиграть в больших турнирах.

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      Рейтинг: +3693

      acor94 > lek! 1 час назад

      Но и Казахи очень маловероятно выйдут на большой турнир.

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