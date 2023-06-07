Карасев: «Добавлять по 10-15 минут – это неправильно»

Судья РПЛ Сергей Карасев не считает нормальным добавлять к матчам 10-15 минут.

«Я здесь за здравый смысл. Добавлять по 10-12-15 минут – это неправильно. Да, бывают какие-то серьезные травмы игроков, долгие просмотры VAR. Условно говоря, три минуты уходит на просмотры, пять минут – на оказание медицинской помощи футболисту, если он, не дай бог, получил травму головы или еще что-то серьезное. Оказание ему помощи, транспортировка за пределы поля – тут я все понимаю. Но это единичные случаи. Не хотелось бы, чтобы они вообще происходили, – всем здоровья.

И только в таких ситуациях оправданно добавление огромного количества компенсированного времени. Во всех остальных случаях все должно быть в меру. Неправильно, когда играют 90 минут и еще 15 минут компенсированного времени. Это перебор», – сказал Карасев.