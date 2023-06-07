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    Карасев: «Добавлять по 10-15 минут – это неправильно»

    Судья РПЛ Сергей Карасев не считает нормальным добавлять к матчам 10-15 минут.

    «Я здесь за здравый смысл. Добавлять по 10-12-15 минут – это неправильно. Да, бывают какие-то серьезные травмы игроков, долгие просмотры VAR. Условно говоря, три минуты уходит на просмотры, пять минут – на оказание медицинской помощи футболисту, если он, не дай бог, получил травму головы или еще что-то серьезное. Оказание ему помощи, транспортировка за пределы поля – тут я все понимаю. Но это единичные случаи. Не хотелось бы, чтобы они вообще происходили, – всем здоровья.

    И только в таких ситуациях оправданно добавление огромного количества компенсированного времени. Во всех остальных случаях все должно быть в меру. Неправильно, когда играют 90 минут и еще 15 минут компенсированного времени. Это перебор», – сказал Карасев.

    • Судья работает в РПЛ 15 лет.
    • Он был на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
    • Карасев судил Суперкубок УЕФА в 2021 году.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18573

      NewLife 6 часов назад

      Да, правильно будет падать и симулировать сведение мышц. Станиславский отдыхает)

      0
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      Рейтинг: +4232

      Ziklop 6 часов назад

      тогда пора вводить чистое время минут 30 на тайм, останавливать секундомер даже при вводе мяча из аута, пробитие штрафных и прочее.

      1
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      Рейтинг: +15036

      Алексей З 7 часов назад

      По-карасёвски симуляция это нормально, затяжка времени это приемлемо.
      Он просто мудак.

      1
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      Рейтинг: +6465

      Давид59 7 часов назад

      В каждом матче, если команда выигрывает, валяются на поле, вратарь перед выбиванием мяча чистит шипы об штангу, машет руками, замены делают пешком. Если подсчитать, доходит до 10-15 минут. И что? Карась с этим не желает бороться?

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      Рейтинг: +5913

      Дядя Серёжа 7 часов назад

      Условно говоря, три минуты уходит на просмотры, пять минут – на оказание медицинской помощи футболисту,,,, - 10 замен с показательным медленным уходом с поля... и смотрят дольше... и лежат после каждлго стыка...может стажировку по регби проходить? а то смотреть стрёмно как они хватаются за голову и падают... и орут... а приполучении карточки соперником им быстро легчает

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