Газизов подал в отставку с поста гендиректора «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов покинул свой пост.
«Шамиль Газизов подал в отставку с поста генерального директора клуба, взяв всю вину на себя за результаты команды в нынешнем сезоне.
Через полчаса состоится собрание учредителей ФК «Уфа», – сообщила пресс-служба клуба.
- В прошлом сезоне «Уфа» вылетела из РПЛ, а в этом – из Первой лиги.
- Газизов был в «Уфе» с момента основания – с 2010 года (с паузой на 2020).
- В 2020 году он занимал аналогичную должность в «Спартаке».
Источник: телеграм-канал «Уфы»