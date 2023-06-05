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    Газизов подал в отставку с поста гендиректора «Уфы»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов покинул свой пост.

    «Шамиль Газизов подал в отставку с поста генерального директора клуба, взяв всю вину на себя за результаты команды в нынешнем сезоне.

    Через полчаса состоится собрание учредителей ФК «Уфа», – сообщила пресс-служба клуба.

    • В прошлом сезоне «Уфа» вылетела из РПЛ, а в этом – из Первой лиги.
    • Газизов был в «Уфе» с момента основания – с 2010 года (с паузой на 2020).
    • В 2020 году он занимал аналогичную должность в «Спартаке».

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    Источник: телеграм-канал «Уфы»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +58

      Купа Купыч 1 час назад

      Вор должен сидеть.

      0
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      Рейтинг: +206

      Александр.Т. 1 час назад

      Легенда-менеджер хахах

      0
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      Рейтинг: +3566

      FRZZ 1 час назад

      "Талантливый" специалист....

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      Рейтинг: +853

      k611 1 час назад

      "Профи" поработал. Теперь клубу разгребать...

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      Рейтинг: +1886

      Artemka444 1 час назад

      За бугор свалит
      А так вор ещё тот!!!
      Но сейчас будут делать из него героя Уфы!!!
      Вот кого надо сажать!!!

      0
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      Рейтинг: +29898

      JTherry 1 час назад

      Шамиль наворовал в Спартаке, наворовал в Уфе, развалив фуфу до основания, проиграл все суды Федуну... теперь с чувством исполненного долга "эффективного манагера" можно свалить куда-нибудь подальше от футбола...)

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      Рейтинг: +4696

      Бомбардиръ 1 час назад

      И теперь трудоустроится к хрюшкам.

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