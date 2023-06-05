Газизов подал в отставку с поста гендиректора «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов покинул свой пост.

«Шамиль Газизов подал в отставку с поста генерального директора клуба, взяв всю вину на себя за результаты команды в нынешнем сезоне.

Через полчаса состоится собрание учредителей ФК «Уфа», – сообщила пресс-служба клуба.