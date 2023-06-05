Ловчев назвал позиции, требующие усиления в «Спартаке»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о необходимости усиления состава московской команды.

«Какие перспективы на следующий сезон? Говорить об этом можно только тогда, когда мы увидим усиление.

Нужен опорник – человек, который и чужую атаку встретит, и свою начнет. Нужен центральный защитник, лучше – два, это добавит надежности», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.