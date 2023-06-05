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    Ловчев назвал позиции, требующие усиления в «Спартаке»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о необходимости усиления состава московской команды.

    «Какие перспективы на следующий сезон? Говорить об этом можно только тогда, когда мы увидим усиление.

    Нужен опорник – человек, который и чужую атаку встретит, и свою начнет. Нужен центральный защитник, лучше – два, это добавит надежности», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    • «Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ, уступив ЦСКА и «Зениту».
    • Команда набрала 54 очка в 30 турах чемпионата.
    • В Кубке москвичи вылетели от «Акрона» на стадии 1/2 финала Пути регионов.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 12:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18455

      DVOK68 37 минут назад

      Согласен.

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      Рейтинг: +14992

      Алексей З 4 часа назад

      Ещё бы 1-2 шустрых атакующих п/з, Игнатова в аренду.

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      Рейтинг: +2552

      Челнинец 4 часа назад

      И нап быстрый и юркий) а то одни столбы

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