Тарасов назвал лучших игроков сезона РПЛ

Дмитрий Тарасов определил лучших футболистов РПЛ в сезоне-2022/23.

«В этом сезоне мне понравилось, как играл Дзюба, также хорошо влился в «Локомотив» Пиняев. Могу еще выделить игру Антона Миранчука. Я в основном следил за «железнодорожниками».

Также мне понравилось как «Спартак» играл в атаке. Выделю еще Руслана Литвинова – очень умный парень.

Многие называют лучшими зенитовских бразильцев? С этим сложно не согласиться. Они чемпионы и у них бразильские игроки высокого уровня. Они решают эпизоды и делают результат», – сказал Тарасов.