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    Тарасов назвал лучших игроков сезона РПЛ

    Дмитрий Тарасов определил лучших футболистов РПЛ в сезоне-2022/23.

    «В этом сезоне мне понравилось, как играл Дзюба, также хорошо влился в «Локомотив» Пиняев. Могу еще выделить игру Антона Миранчука. Я в основном следил за «железнодорожниками».

    Также мне понравилось как «Спартак» играл в атаке. Выделю еще Руслана Литвинова – очень умный парень.

    Многие называют лучшими зенитовских бразильцев? С этим сложно не согласиться. Они чемпионы и у них бразильские игроки высокого уровня. Они решают эпизоды и делают результат», – сказал Тарасов.

    • Лучшим игроком РПЛ признали Малкома («Зенит»).
    • Победителей в других номинациях можно посмотреть здесь.

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    Источник: Metaratings

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