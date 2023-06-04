Дзюба назвал Слуцкого хитрым еврейчиком

Артем Дзюба рассказал о своем отношении к Леониду Слуцкому.
Сегодня форвард «Локомотива» был признан самым медийным игроком РПЛ. При получении награды Дзюба сказал, что он марионетка в руках Слуцкого.
– Ты говорил, что ты – марионетка в руках Слуцкого, что это значит?
– Он заставляет меня говорить, ругаться, обзываться. Я не хочу этого делать. Включается мотор, и он использует мою рабочую силу, юмор, остроту, мой злой язык использует ради себя, ради выгоды. Хитрый еврейчик он, короче.
– Без вас Слуцкий ничего бы не добился.
– Конечно. Я – его светлое пятно в его жизни.
Источник: «Спорт-Экспресс»