Дзюба назвал Слуцкого хитрым еврейчиком

Артем Дзюба рассказал о своем отношении к Леониду Слуцкому.

Сегодня форвард «Локомотива» был признан самым медийным игроком РПЛ. При получении награды Дзюба сказал, что он марионетка в руках Слуцкого.

– Ты говорил, что ты – марионетка в руках Слуцкого, что это значит?

– Он заставляет меня говорить, ругаться, обзываться. Я не хочу этого делать. Включается мотор, и он использует мою рабочую силу, юмор, остроту, мой злой язык использует ради себя, ради выгоды. Хитрый еврейчик он, короче.

– Без вас Слуцкий ничего бы не добился.

– Конечно. Я – его светлое пятно в его жизни.