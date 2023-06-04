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    Дзюба назвал Слуцкого хитрым еврейчиком

    Артем Дзюба рассказал о своем отношении к Леониду Слуцкому.

    Сегодня форвард «Локомотива» был признан самым медийным игроком РПЛ. При получении награды Дзюба сказал, что он марионетка в руках Слуцкого.

    – Ты говорил, что ты – марионетка в руках Слуцкого, что это значит?

    – Он заставляет меня говорить, ругаться, обзываться. Я не хочу этого делать. Включается мотор, и он использует мою рабочую силу, юмор, остроту, мой злой язык использует ради себя, ради выгоды. Хитрый еврейчик он, короче.

    – Без вас Слуцкий ничего бы не добился.

    – Конечно. Я – его светлое пятно в его жизни.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2023 22:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14658

      playsh 8 часов назад

      Слуцкий назвал Дзюбу хитрым дрочунчиком.

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