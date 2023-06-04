Булыкин предостерег «Динамо» от назначения Слуцкого

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что команде не стоит назначать на пост главного тренера Леонида Слуцкого.

«Слуцкий – ужасный вариант для «Динамо» как тренер.

Думаю, что бело-голубые не рассматривают его кандидатуру, да и Леонид Викторович не рассматривает уже футбол. Слуцкий перешел в шоу-бизнес», – считает Булыкин.