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    Булыкин предостерег «Динамо» от назначения Слуцкого

    Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что команде не стоит назначать на пост главного тренера Леонида Слуцкого.

    «Слуцкий – ужасный вариант для «Динамо» как тренер.

    Думаю, что бело-голубые не рассматривают его кандидатуру, да и Леонид Викторович не рассматривает уже футбол. Слуцкий перешел в шоу-бизнес», – считает Булыкин.

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    Источник: Metaratings

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    04.06.2023 16:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2503

      моэм 8 часов назад

      Булыкину можно не беспокоится....они хотят назначить главным бывшего ассистента выгнанного Йокановича....любят у нас любых , даже сраных иностранцев ....а руководитель нашей организации таджиков таки обожает , на 23 февраля , все таджики получили подарки а россияне - 90% офицеров , большинство из которых пограничники , не получили НИЧЕГО , даже открыток....таджики ходили задрав носы демонстрируя нам подарочные сумочки ....защитники отечества однако !!!

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      Рейтинг: +18552

      NewLife 13 часов назад

      Слуцкер - правильная кандидатура, если хотят из футбола перейти в КВН.

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      Рейтинг: +20181

      Cleaner 15 часов назад

      Булыкин - главный ЛЕНТЯЙ Динамо за всю историю клуба. Хорошо помню его как игрока, потому к словам его прислушиваться не советую.

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      Рейтинг: +2239

      jek718875 15 часов назад

      Не трожте Бегемотика, он хороший

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