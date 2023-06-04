Булыкин предостерег «Динамо» от назначения Слуцкого

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что команде не стоит назначать на пост главного тренера Леонида Слуцкого.
«Слуцкий – ужасный вариант для «Динамо» как тренер.
Думаю, что бело-голубые не рассматривают его кандидатуру, да и Леонид Викторович не рассматривает уже футбол. Слуцкий перешел в шоу-бизнес», – считает Булыкин.
- Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
- Тренер брал РПЛ, Кубок России с ЦСКА.
- «Динамо» в мае покинул Славиша Йоканович. До конца сезона его заменил ассистент Павел Алпатов.
Источник: Metaratings