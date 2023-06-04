Булыкин предостерег «Динамо» от назначения Слуцкого

Булыкину можно не беспокоится....они хотят назначить главным бывшего ассистента выгнанного Йокановича....любят у нас любых , даже сраных иностранцев ....а руководитель нашей организации таджиков таки обожает , на 23 февраля , все таджики получили подарки а россияне - 90% офицеров , большинство из которых пограничники , не получили НИЧЕГО , даже открыток....таджики ходили задрав носы демонстрируя нам подарочные сумочки ....защитники отечества однако !!!
Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что команде не стоит назначать на пост главного тренера Леонида Слуцкого.
«Слуцкий – ужасный вариант для «Динамо» как тренер.
Думаю, что бело-голубые не рассматривают его кандидатуру, да и Леонид Викторович не рассматривает уже футбол. Слуцкий перешел в шоу-бизнес», – считает Булыкин.
- Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
- Тренер брал РПЛ, Кубок России с ЦСКА.
- «Динамо» в мае покинул Славиша Йоканович. До конца сезона его заменил ассистент Павел Алпатов.