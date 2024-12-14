Акинфеев выделил один из самых любимых сейвов в карьере

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выделил один из любимых сейвов в карьере.

«Как сейчас помню, это один из любимых моих сейвов. Был проход по флангу англичан. Прострел. Естественно, Василий Березуцкий, как всегда, «помог», выкатил на ногу Уэйну Руни. Был удар, мне удалось отбить, мяч отрикошетил от ладони в перекладину, добивание из офсайда в штангу, но сложилось так, и по динамике, и по всему это смотрелось очень классно, великолепно.

Но если смотреть ракурс, который снимала потом камера по центру ворот, то если бы Руни ударил чуть дальше, правее, то, естественно, был бы гол. Сложилось всe идеально, красиво, и сама динамика впечатляет, и действительно, это один из любимых моих сейвов», – сказал Акинфеев в телеграм-канале Евгения Спирякова.

Речь о матче Евро-2016 Англия – Россия (1:1).

На том Евро россияне не вышли из группы.

Акинфеев покинул сборную России в 2018 году.

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