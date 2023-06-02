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  • Семин прокомментировал признание Хвичи лучшим игроком сезона Серии А

Семин прокомментировал признание Хвичи лучшим игроком сезона Серии А

2 июня 2023, 20:52
7

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин доволен, что лучшим игроком сезона Серии А признали Хвичу Кварацхелию из «Наполи». Они были вместе в «Локо».

«Большой успех быть лучшим игроком итальянской лиги. Это высочайший уровень. Хвича это заслужил, потому что играл ярко в каждом матче, является очень значимым игроком в «Наполи». Забить столько мячей и сделать столько передач, имея позицию левого нападающего – это могут только талантливые люди.

Он молодец. Хвича приехал и развивал свой талант ежедневной работой. Он рабочий человек, который любит трудиться в интересах клуба. У него есть своя цель, и он еe добивается. На данном этапе он добился потрясающих успехов», – сказал тренер.

  • Хвича также играл в РПЛ за «Рубин».
  • Для Кварацхелии это был дебютный сезон в Серии А.
  • У него 33 матча, 12 голов, 10 ассистов.

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Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Наполи Кварацхелия Хвича Семин Юрий
Комментарии (7)
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Сам_себе_сказал
1685735577
Моё уважение..Брависсимо..
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serglider
1685738095
Хвича хорош, но не лучший точно! "Благодаря" его не забитому пенальти Наполи вылетел из ЛЧ, концовку Серии А, он вообще провел слабо. Заслуженно первым должен быть его загорелый коллега по команде, который почти весь сезон играл в маске (гуглить банально лень!))). Забил больше, КПД лучше, чем у Хвичи, собственно благодаря ему Наполи и выиграл чемпионат.
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Mirak92
1685739151
Осимхен лучший.Хвича далеко,даже в 20 не зашёл.бред.как и зм месси
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aldo conte
1685762875
Порадуемся за симпатичного грузина. Показательным будет следующим сезон, станет ли Хвича настоящей звездой, или он "калиф на час".
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Fialet
1685775260
Интересно, кто его пиарит. В Рубине в удачном сезоне та же хрень была, решающие голы забивал Деспотович, а хвалили Ху ичу. Тут Осимхен всё решал, а херой опять Ху ича.
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raritet
1685780589
По игре все-таки , думаю, Витек Осимхин интереснее, но все равно, приятно, что человек поигравший в РПЛ на хорошем счету в серии А.
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