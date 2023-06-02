Семин прокомментировал признание Хвичи лучшим игроком сезона Серии А

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин доволен, что лучшим игроком сезона Серии А признали Хвичу Кварацхелию из «Наполи». Они были вместе в «Локо».

«Большой успех быть лучшим игроком итальянской лиги. Это высочайший уровень. Хвича это заслужил, потому что играл ярко в каждом матче, является очень значимым игроком в «Наполи». Забить столько мячей и сделать столько передач, имея позицию левого нападающего – это могут только талантливые люди.

Он молодец. Хвича приехал и развивал свой талант ежедневной работой. Он рабочий человек, который любит трудиться в интересах клуба. У него есть своя цель, и он еe добивается. На данном этапе он добился потрясающих успехов», – сказал тренер.