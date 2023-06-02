Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Семин прокомментировал признание Хвичи лучшим игроком сезона Серии А

    Семин прокомментировал признание Хвичи лучшим игроком сезона Серии А

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин доволен, что лучшим игроком сезона Серии А признали Хвичу Кварацхелию из «Наполи». Они были вместе в «Локо».

    «Большой успех быть лучшим игроком итальянской лиги. Это высочайший уровень. Хвича это заслужил, потому что играл ярко в каждом матче, является очень значимым игроком в «Наполи». Забить столько мячей и сделать столько передач, имея позицию левого нападающего – это могут только талантливые люди.

    Он молодец. Хвича приехал и развивал свой талант ежедневной работой. Он рабочий человек, который любит трудиться в интересах клуба. У него есть своя цель, и он еe добивается. На данном этапе он добился потрясающих успехов», – сказал тренер.

    • Хвича также играл в РПЛ за «Рубин».
    • Для Кварацхелии это был дебютный сезон в Серии А.
    • У него 33 матча, 12 голов, 10 ассистов.

    Новости по теме
    Хвича – лучший игрок сезона Серии А и другие лауреаты 3
    Лучшие игроки сезона в Европе по версии Goal: Холанд – 1-й, Месси – 9-й, Хвича – 13-й
    Хвича продлит контракт с «Наполи»: подробности нового соглашения 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2023 20:52
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4221

      raritet 1 час назад

      По игре все-таки , думаю, Витек Осимхин интереснее, но все равно, приятно, что человек поигравший в РПЛ на хорошем счету в серии А.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      Алексей З 2 часа назад

      Странный выбор. По весне Хвича был не столь ярок и тащил Наполи Осимхен.
      Хвича - Грузин и почему мы всё пытаемся его обрусить и прилипнуть к чужой славе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1877

      Fialet 3 часа назад

      Интересно, кто его пиарит. В Рубине в удачном сезоне та же хрень была, решающие голы забивал Деспотович, а хвалили Ху ичу. Тут Осимхен всё решал, а херой опять Ху ича.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      aldo conte 6 часов назад

      Порадуемся за симпатичного грузина. Показательным будет следующим сезон, станет ли Хвича настоящей звездой, или он "калиф на час".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +996

      Mirak92 13 часов назад

      Осимхен лучший.Хвича далеко,даже в 20 не зашёл.бред.как и зм месси

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2649

      serglider 13 часов назад

      Хвича хорош, но не лучший точно! "Благодаря" его не забитому пенальти Наполи вылетел из ЛЧ, концовку Серии А, он вообще провел слабо. Заслуженно первым должен быть его загорелый коллега по команде, который почти весь сезон играл в маске (гуглить банально лень!))). Забил больше, КПД лучше, чем у Хвичи, собственно благодаря ему Наполи и выиграл чемпионат.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7983

      Томик > serglider 19 минут назад

      Ладно когда у нас вокруг него танцы с бубнами проводили - это было подозрительно. Но в Италии как бы сами с усами. И могут решить, кто там у них действительно лучший. Если решили, что Хвича, видимо он действительно хорош. Хотя мне он никогда не нравился. Но уж мое то мнение итальянцам совершенно не интересно. Как и ваше, кстати.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +227

      Bez Imeni 14 часов назад

      Моё уважение..Брависсимо..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 