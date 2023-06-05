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Кто лучший игрок этого сезона РПЛ?

5 июня 2023, 00:03
21

Привет, это «Бомбардир». Сезон РПЛ подошел к концу, поэтому мы уже подвели некоторые итоги. Есть вот такие тексты:

20 моментов, благодаря которым мы запомним этот сезон РПЛ

Главные события финального тура РПЛ

Итоговая таблица РПЛ сезона-2022/23

ЦСКА впервые за пять лет попал в топ-3 РПЛ. Все благодаря победе в последнем туре

Теперь нужно ответить на важный вопрос: какой же игрок стал лучшим в сезоне-2022/23 РПЛ? Выбирайте свой вариант в опросе и пишите мнение в комментариях. А мы подведем итоги 5 июня в 10:00 по мск.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит ЦСКА Ростов Спартак Ахмат Краснодар Динамо Оренбург Локомотив Сочи Урал Факел Крылья Советов Химки Торпедо Нижний Новгород
Комментарии (21)
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a_who
1685722624
Субъективно. Все голосуют за своих.
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baden1969
1685731958
Зарема, которая весь сезон цитировалась на всех порталах, как будто больше не кому предоставить слово...
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Опорник84
1685781871
Хотелось конечно что бы Антоха,но объективно, то Малком.
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paracetamol
1685782740
Малколм, само собой, старался парень!
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Barmaleushka
1685885623
Шила в мешке не утаишь .
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Стукачина красножопая
1685892207
Левников, Безбородов, Шадыханов - это лучшие латентные хряки
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Zubo
1685895195
Дзюба ! Кассьера !
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Plyash
1685906864
Мужчины,просто оставьте свой голос.Без всяких коментов,брюзжаний,ненависти,желчи к своим оппонентам.Понимаю,что это практически невозможно,но всё же?Самое интересное - каков будет результат.Я свой голос оставил за игрока не своего клуба.
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kliker
1685908041
Лучший кто-то из Зенита, раз они на первом месте.
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rash1959
1685940623
Вопрос не актуален. Что может быть лучшим в говночемпионате? Только свежее говно.
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