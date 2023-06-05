Кто лучший игрок этого сезона РПЛ?

Привет, это «Бомбардир». Сезон РПЛ подошел к концу, поэтому мы уже подвели некоторые итоги. Есть вот такие тексты:

20 моментов, благодаря которым мы запомним этот сезон РПЛ

Главные события финального тура РПЛ

Итоговая таблица РПЛ сезона-2022/23

ЦСКА впервые за пять лет попал в топ-3 РПЛ. Все благодаря победе в последнем туре

Теперь нужно ответить на важный вопрос: какой же игрок стал лучшим в сезоне-2022/23 РПЛ? Выбирайте свой вариант в опросе и пишите мнение в комментариях. А мы подведем итоги 5 июня в 10:00 по мск.