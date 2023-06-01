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«Спартак» – самый убыточный клуб РПЛ в 2022 году

1 июня 2023, 20:20
19

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022-й год.

По убыточности лидирует «Спартак». Их чистый убыток составил около 2,35 миллиарда рублей.

Рейтинг клубов РПЛ по наибольшей чистой прибыли в 2022 году (до налогообложения) выглядит так:

  1. «Крылья Советов»: +777,5 млн рублей, рост с прошлого года – 749,2 млн;
  2. «Сочи»: +750,3 млн рублей, рост с прошлого года – 973,4 млн;
  3. «Зенит»: +647,5 млн рублей, рост с прошлого года – 812,8 млн;
  4. «Пари НН»: +398,7 млн рублей, рост с прошлого года – 291,3 млн;
  5. «Ахмат»: +324,2 млн рублей, рост с прошлого года – 223,1 млн;
  6. «Динамо»: +157,5 млн рублей, рост с прошлого года – 0,3 млн;
  7. «Факел»: +127,4 млн рублей, рост с прошлого года – 127,1 млн;
  8. «Локомотив»: +44,2 млн рублей, рост с прошлого года – 2 326,9 млн;
  9. «Оренбург»: +20,8 млн рублей, падение с прошлого года – 53 млн;
  10. «Урал»: +24,2 млн рублей, рост с прошлого года – 23,5 млн;
  11. «Ростов»: -54,3 млн рублей, рост с прошлого года – 188,2 млн;
  12. «Химки»: -310,2 млн рублей, падение с прошлого года – 80,6 млн;
  13. ЦСКА: -454 млн рублей, рост с прошлого года – 526,1 млн;
  14. «Торпедо»: -541,2 млн рублей, падение с прошлого года – 237 млн;
  15. «Краснодар»: -1 175,4 млн рублей, падение с прошлого года – 661,6 млн;
  16. «Спартак»: -2 351,2 млн рублей, рост с прошлого года – 1 566,4 млн.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Ростов Динамо Краснодар Ахмат Оренбург Локомотив Сочи Урал Крылья Советов Факел Нижний Новгород Химки Торпедо
Комментарии (19)
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Красногандончик
1685640841
Это потому, что за хряков убытки играют ?
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MaxRnD
1685640986
Судя по таблице, Крылья либо где-то клад нашли, либо банк ограбили.
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Эном айс
1685641098
Да ладно вам. Ведь не "народное" просра(жа)ли , а своё.)
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ilichkadr
1685641320
"убыток составил около 2,35 миллиарда рублей" Этож сколько можно купить желудей за такие деньжищи!?
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neim
1685642952
Действительно, стыдно за Спартак. Народная команда, а убытков больше, чем на 2,3 ярда рублей ! )))
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dyema
1685646140
Спартак-рост с прошлого года 1566,4 млн. Значит в прошлом году убыток почти 4 лярда?)))
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oyabun
1685646495
Вброс на вентилятор можно считать засчитаным.
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шахта Заполярная
1685647423
фуфло все это.
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ivany4
1685649138
Лукойл не Леня, будут вкладываться по плану.)) Ну что год будет очень тяжелым, было понятно с лета. Федун намекал, но реальность оказалась более жестокой. Фанаты хорошо помогли в этом деле. Думаю дальше будет "все по плану". Во всем этом терзают только сомнения в достоверности цифр и их подсчет. Но как бы там не было, не будем считать деньги в чужих карманах. Все все видят, все понимают, а через некоторое время все начнут "каяться и вспоминать" про истину.)) ЗЫ. У Спартака и победы свои и убытки свои, не государственные.))
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alefreddy
1685650264
кривая статистика
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