«Спартак» – самый убыточный клуб РПЛ в 2022 году

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022-й год.

По убыточности лидирует «Спартак». Их чистый убыток составил около 2,35 миллиарда рублей.

Рейтинг клубов РПЛ по наибольшей чистой прибыли в 2022 году (до налогообложения) выглядит так: