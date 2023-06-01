«Спартак» – самый убыточный клуб РПЛ в 2022 году

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022-й год.
По убыточности лидирует «Спартак». Их чистый убыток составил около 2,35 миллиарда рублей.
Рейтинг клубов РПЛ по наибольшей чистой прибыли в 2022 году (до налогообложения) выглядит так:
- «Крылья Советов»: +777,5 млн рублей, рост с прошлого года – 749,2 млн;
- «Сочи»: +750,3 млн рублей, рост с прошлого года – 973,4 млн;
- «Зенит»: +647,5 млн рублей, рост с прошлого года – 812,8 млн;
- «Пари НН»: +398,7 млн рублей, рост с прошлого года – 291,3 млн;
- «Ахмат»: +324,2 млн рублей, рост с прошлого года – 223,1 млн;
- «Динамо»: +157,5 млн рублей, рост с прошлого года – 0,3 млн;
- «Факел»: +127,4 млн рублей, рост с прошлого года – 127,1 млн;
- «Локомотив»: +44,2 млн рублей, рост с прошлого года – 2 326,9 млн;
- «Оренбург»: +20,8 млн рублей, падение с прошлого года – 53 млн;
- «Урал»: +24,2 млн рублей, рост с прошлого года – 23,5 млн;
- «Ростов»: -54,3 млн рублей, рост с прошлого года – 188,2 млн;
- «Химки»: -310,2 млн рублей, падение с прошлого года – 80,6 млн;
- ЦСКА: -454 млн рублей, рост с прошлого года – 526,1 млн;
- «Торпедо»: -541,2 млн рублей, падение с прошлого года – 237 млн;
- «Краснодар»: -1 175,4 млн рублей, падение с прошлого года – 661,6 млн;
- «Спартак»: -2 351,2 млн рублей, рост с прошлого года – 1 566,4 млн.
Источник: сайт РФС