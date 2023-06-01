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    «Спартак» – самый убыточный клуб РПЛ в 2022 году

    РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022-й год.

    По убыточности лидирует «Спартак». Их чистый убыток составил около 2,35 миллиарда рублей.

    Рейтинг клубов РПЛ по наибольшей чистой прибыли в 2022 году (до налогообложения) выглядит так:

    1. «Крылья Советов»: +777,5 млн рублей, рост с прошлого года – 749,2 млн;
    2. «Сочи»: +750,3 млн рублей, рост с прошлого года – 973,4 млн;
    3. «Зенит»: +647,5 млн рублей, рост с прошлого года – 812,8 млн;
    4. «Пари НН»: +398,7 млн рублей, рост с прошлого года – 291,3 млн;
    5. «Ахмат»: +324,2 млн рублей, рост с прошлого года – 223,1 млн;
    6. «Динамо»: +157,5 млн рублей, рост с прошлого года – 0,3 млн;
    7. «Факел»: +127,4 млн рублей, рост с прошлого года – 127,1 млн;
    8. «Локомотив»: +44,2 млн рублей, рост с прошлого года – 2 326,9 млн;
    9. «Оренбург»: +20,8 млн рублей, падение с прошлого года – 53 млн;
    10. «Урал»: +24,2 млн рублей, рост с прошлого года – 23,5 млн;
    11. «Ростов»: -54,3 млн рублей, рост с прошлого года – 188,2 млн;
    12. «Химки»: -310,2 млн рублей, падение с прошлого года – 80,6 млн;
    13. ЦСКА: -454 млн рублей, рост с прошлого года – 526,1 млн;
    14. «Торпедо»: -541,2 млн рублей, падение с прошлого года – 237 млн;
    15. «Краснодар»: -1 175,4 млн рублей, падение с прошлого года – 661,6 млн;
    16. «Спартак»: -2 351,2 млн рублей, рост с прошлого года – 1 566,4 млн.

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    Источник: сайт РФС

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    01.06.2023 20:20
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    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18064

      Barmaleushka 2 июня, 08:28

      Ниправдаэтафсёгаспромпридумал )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > Barmaleushka 2 июня, 11:54

      Срало прикрой!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18064

      Barmaleushka > ФК Пупсик 20 часов назад

      Окстись бесноватый !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик 2 июня, 01:35

      Если бы у нас была настоящая рыночная экономика - закрыли бы эти недоклубы все!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4543

      Spirit_78 1 июня, 23:39

      Со спартачами-то и так давно всё понятно. Здесь гораздо любопытнее 12 и 14 строчки рейтинга. 2 суперубыточных клуба из Москвы и МО, с самой низкой в РПЛ посещаемостью, которые занимают 15 и 16 место соответственно. Просто какой-то сюрреализм.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2536

      alefreddy 1 июня, 23:11

      кривая статистика

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10965

      ivany4 1 июня, 22:52

      Лукойл не Леня, будут вкладываться по плану.))
      Ну что год будет очень тяжелым, было понятно с лета. Федун намекал, но реальность оказалась более жестокой. Фанаты хорошо помогли в этом деле. Думаю дальше будет "все по плану". Во всем этом терзают только сомнения в достоверности цифр и их подсчет.
      Но как бы там не было, не будем считать деньги в чужих карманах. Все все видят, все понимают, а через некоторое время все начнут "каяться и вспоминать" про истину.))
      ЗЫ. У Спартака и победы свои и убытки свои, не государственные.))

      3
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    • ...
      Рейтинг: -537

      massaboss 1 июня, 22:43


      Все народные рубли
      Пропили и *******
      Надо срочно дать ответ
      Дальше тырить, или нет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1062

      7:1 1 июня, 22:26

      хряки! позор! если перевести в оптовую цену 30р/кг - то вы могли купить 94 тысячи тонны брюквы на эти деньги! весь год обжирались бы и хрюкали! теперь придётся перейти на жёлуди, они бесплатны) гы-гы!

      5
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      Рейтинг: +3138

      шахта Заполярная 1 июня, 22:23

      фуфло все это.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33866

      oyabun 1 июня, 22:08

      Вброс на вентилятор можно считать засчитаным.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2270

      dyema 1 июня, 22:02

      Спартак-рост с прошлого года 1566,4 млн. Значит в прошлом году убыток почти 4 лярда?)))

      1
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