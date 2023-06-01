«Это просто электричка! Спокойно уедет играть в Европу»: Карпукас – об игроке «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался об одноклубнике Сергее Пиняеве.
«Сколько Пиняев сыграл за «Локомотив»? Восемь матчей. Забил? Один. Серега – главный талант в России. Но для главного таланта один гол – это мало. Ждем от него большего!
У него сумасшедшие качества. На тренировке в сборной России меня поставили против Пиняева с краю защиты на одну игровую тренировку. Это все... Это просто электричка!
На своем коротком шаге он вообще не отпускает мяч, бежит. Если все будет хорошо с головой, он спокойно уедет [в Европу]», – сказал Карпукас.
- «Локомотив» купил 18-летнего Пиняева зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у него 19 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
- Пиняев в детстве проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».
Источник: «Споорт-Экспресс»