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    • Агент Сутормина прокомментировал новость об интересе «Рубина»

    Агент Сутормина прокомментировал новость об интересе «Рубина»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказал, может ли игрок летом оказаться в «Рубине».

    Сообщалось, что казанский клуб готовит предложение по трансферу, и сам 29-летний хавбек согласен на переход.

    – Это надо спрашивать у ваших коллег, которые написали об интересе к Сутормину от «Рубина». Видимо, они лучше нас знают.

    Единственное, что я могу сказать, что у Лeши контракт с «Зенитом», которому предстоит заключительная игра с воронежским «Факелом», и Сутормин к ней серьeзно готовится.

    – Сутормина устраивает его текущее положение в «Зените»?

    – Естественно, как и каждый амбициозный футболист, а Лeша, безусловно, таким и является, он хочет получать больше практики.

    • В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 19 матчах, проведя на поле 780 минут.
    • Его контракт с клубом действует до 2025 года.
    • В 2019 году хавбек перешел в «Зенит» как раз из «Рубина». По данным Transfermarkt, петербуржцы заплатили 3 млн евро, по другой информации – 50 тыс рублей.

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    Источник: Metaratings

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