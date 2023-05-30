Агент Сутормина прокомментировал новость об интересе «Рубина»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказал, может ли игрок летом оказаться в «Рубине».
Сообщалось, что казанский клуб готовит предложение по трансферу, и сам 29-летний хавбек согласен на переход.
– Это надо спрашивать у ваших коллег, которые написали об интересе к Сутормину от «Рубина». Видимо, они лучше нас знают.
Единственное, что я могу сказать, что у Лeши контракт с «Зенитом», которому предстоит заключительная игра с воронежским «Факелом», и Сутормин к ней серьeзно готовится.
– Сутормина устраивает его текущее положение в «Зените»?
– Естественно, как и каждый амбициозный футболист, а Лeша, безусловно, таким и является, он хочет получать больше практики.
- В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 19 матчах, проведя на поле 780 минут.
- Его контракт с клубом действует до 2025 года.
- В 2019 году хавбек перешел в «Зенит» как раз из «Рубина». По данным Transfermarkt, петербуржцы заплатили 3 млн евро, по другой информации – 50 тыс рублей.
Источник: Metaratings