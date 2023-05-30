Президент «Торпедо»: «Я охреневаю от судейства в РПЛ»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин раскритиковал судейство в РПЛ.

«Я охреневаю от судейства в РПЛ. Понимаю трактовки правил, но не понимаю, почему арбитры их по-разному объясняют. ЭСК нам готовит одно, потом судьи делают другое, а ЭСК потом меняет свою позицию.

Мы высказывали свою позицию: к экспертно-судейской комиссии огромные вопросы, и им надо задуматься о существовании этого органа и людей, которые в нем работают. Понятно, что это тяжелая работа, но если не получается принимать решения, то надо что-то делать», – сказал Савин.