Опубликована сборная 29-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 29-го тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Спартака», «Локомотива», «Ахмата», «Ростова», «Оренбурга», «Урала» и «Пари НН».

Вратарь: Александр Селихов («Спартак»);

Защитники: Максим Ненахов («Локомотив»), Данила Прохин («Ростов»), Виктор Александров («Пари НН»), Наир Тикнизян («Локомотив»);

Полузащитники: Андрей Егорычев («Урал»), Дмитрий Воробьев («Оренбург»), Даниэль Мишкич («Урал»), Александр Юшин («Урал»);

Нападающие: Егор Голенков («Ростов»), Гамид Агаларов («Ахмат»).