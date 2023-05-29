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    Опубликована сборная 29-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 29-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Спартака», «Локомотива», «Ахмата», «Ростова», «Оренбурга», «Урала» и «Пари НН».

    Вратарь: Александр Селихов («Спартак»);

    Защитники: Максим Ненахов («Локомотив»), Данила Прохин («Ростов»), Виктор Александров («Пари НН»), Наир Тикнизян («Локомотив»);

    Полузащитники: Андрей Егорычев («Урал»), Дмитрий Воробьев («Оренбург»), Даниэль Мишкич («Урал»), Александр Юшин («Урал»);

    Нападающие: Егор Голенков («Ростов»), Гамид Агаларов («Ахмат»).

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    Источник: WhoScored

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