Опубликована сборная 29-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 29-го тура чемпионата России.
В нее включены футболисты «Спартака», «Локомотива», «Ахмата», «Ростова», «Оренбурга», «Урала» и «Пари НН».
Вратарь: Александр Селихов («Спартак»);
Защитники: Максим Ненахов («Локомотив»), Данила Прохин («Ростов»), Виктор Александров («Пари НН»), Наир Тикнизян («Локомотив»);
Полузащитники: Андрей Егорычев («Урал»), Дмитрий Воробьев («Оренбург»), Даниэль Мишкич («Урал»), Александр Юшин («Урал»);
Нападающие: Егор Голенков («Ростов»), Гамид Агаларов («Ахмат»).
Источник: WhoScored