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    • Символическая сборная сезона Лиги 1: из «ПСЖ» только 4 футболиста

    Символическая сборная сезона Лиги 1: из «ПСЖ» только 4 футболиста

    Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) составил символическую сборную Лиги 1 по итогам сезона-2022/23.

    В нее вошли по четыре игрока «ПСЖ» и «Ланса», два представителя «Марселя» и один футболист «Ниццы».

    Вратарь: Брис Самба («Ланс»);

    Защитники: Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (оба – «ПСЖ»), Кевин Дансо («Ланс»), Ченсэл Мбемба («Марсель»);

    Полузащитники: Секо Фофана («Ланс»), Валентин Ронье («Марсель»), Кефрен Тюрам («Ницца»);

    Нападающие: Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба – «ПСЖ»), Луа Опенда («Ланс»).

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    Источник: Prime Video Sport France

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