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    «Динамо» – «Локомотив»: стартовые составы на 29-й тур РПЛ

    «Динамо» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ.

    • Игра на московской «ВТБ Арене» начнется в 16:30 мск.

    Динамо: Лещук, Паршивлюк, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Норманн, Смолов, Тюкавин, Гладышев.

    Запасные: Шунин, Будачев, Осокин, Лепский, Лаксальт, Даса, Лесовой, Макаров, Кутицкий, Гагнидзе, Нгамале, Грулев.

    Локомотив: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичев, Митай, Жемалетдинов, Миранчук, Куликов, Карпукас, Дзюба, Камано.

    Запасные: Гильерме, Худяков, Смольников, Фассон, Марадишвили, Щетинин, Игнатьев, Глушенков, Пиняев, Раков, Изидор.

    Судья: Роман Сафьян (Россия)

    • Матчей в сезоне: 11
    • Желтые карточки: 57 (5,2 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Игра первого круга закончилась гостевой победой динамовцев со счетом 3:1.

    Коэффициенты:

    • Победа Динамо – 2.18
    • Ничья – 3.85
    • Победа Локомотива – 3.10

    Прогноз на матч: «Локо» не проиграет

    Где смотреть матч Динамо – Локомотив

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Сегодня, 15:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +663

      gunstilzit 56 минут назад

      Судья: Роман Сафьян (Россия)
      Он цыган что ли?Сегодня здесь,завтра там?

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