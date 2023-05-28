«Динамо» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ.
- Игра на московской «ВТБ Арене» начнется в 16:30 мск.
Динамо: Лещук, Паршивлюк, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Норманн, Смолов, Тюкавин, Гладышев.
Запасные: Шунин, Будачев, Осокин, Лепский, Лаксальт, Даса, Лесовой, Макаров, Кутицкий, Гагнидзе, Нгамале, Грулев.
Локомотив: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичев, Митай, Жемалетдинов, Миранчук, Куликов, Карпукас, Дзюба, Камано.
Запасные: Гильерме, Худяков, Смольников, Фассон, Марадишвили, Щетинин, Игнатьев, Глушенков, Пиняев, Раков, Изидор.
Судья: Роман Сафьян (Россия)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 57 (5,2 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 21
Игра первого круга закончилась гостевой победой динамовцев со счетом 3:1.
Коэффициенты:
- Победа Динамо – 2.18
- Ничья – 3.85
- Победа Локомотива – 3.10
Прогноз на матч: «Локо» не проиграет
Источник: телеграм-канал «Динамо»