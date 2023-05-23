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    • Где смотреть матч «Динамо» – «Локомотив»: 29 тур РПЛ, 28 мая 2023

    Где смотреть матч «Динамо» – «Локомотив»: 29 тур РПЛ, 28 мая 2023

    «Динамо» и «Локомотив» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

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    «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея на счету 45 очков. «Локо» с 39 очками идет на девятой строчке.

    Игра первого круга закончилась гостевой победой динамовцев со счетом 3:1.

    • Матч состоится в воскресенье, 28 мая.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 16:30 мск.

    «Динамо» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 2,20. На ничью можно поставить за 3,90. На выигрыш «Локо» дают 3,20.

    Источник: «Бомбардир»

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