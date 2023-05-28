«Динамо» и «Локомотив» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

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Ориентировочные составы:

Судья: Роман Сафьян (Россия)

Матчей в сезоне: 11

Желтые карточки: 57 (5,2 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 21

Игра первого круга закончилась гостевой победой динамовцев со счетом 3:1.

Коэффициенты:

Победа Динамо – 2.18

Ничья – 3.85

Победа Локомотива – 3.10

Прогноз на матч: «Локо» не проиграет

Где смотреть матч Динамо – Локомотив