«Динамо» и «Локомотив» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
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Ориентировочные составы:
- Динамо: Игорь Лещук – Александр Кутицкий, Сергей Паршивлюк, Николас Маричаль, Дмитрий Скопинцев – Матиас Норманн, Даниил Фомин, Арсен Захарян – Федор Смолов, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин.
- Локомотив: Илья Лантратов – Наир Тикнизян, Иван Кузьмичев, Максим Ненахов, Егор Погостнов – Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Рифат Жемалетдинов, Франсуа Камано – Уилсон Изидор.
Судья: Роман Сафьян (Россия)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 57 (5,2 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 21
Игра первого круга закончилась гостевой победой динамовцев со счетом 3:1.
Коэффициенты:
- Победа Динамо – 2.18
- Ничья – 3.85
- Победа Локомотива – 3.10
Прогноз на матч: «Локо» не проиграет
Источник: «Бомбардир»