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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Динамо» – «Локомотив»: 29 тур РПЛ, 28 мая 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Динамо» – «Локомотив»: 29 тур РПЛ, 28 мая 2023

    «Динамо» и «Локомотив» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Роман Сафьян (Россия)

    • Матчей в сезоне: 11
    • Желтые карточки: 57 (5,2 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Игра первого круга закончилась гостевой победой динамовцев со счетом 3:1.

    Коэффициенты:

    • Победа Динамо – 2.18
    • Ничья – 3.85
    • Победа Локомотива – 3.10

    Прогноз на матч: «Локо» не проиграет

    Где смотреть матч Динамо – Локомотив

    Источник: «Бомбардир»

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