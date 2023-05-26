«Локомотив» заплатит агентам более 500 тысяч за нарушения по контракту Жоау Мариу

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу с участием «Локомотива».

Агентская компания Olea Sports Capital LLC потребовала от московского клуба выплаты за нарушения по контракту Жоау Мариу.

Суд удовлетворил обращение и обязал «Локо» выплатить более 555 тысяч евро:

клуб не доплатил средства, полагавшиеся агентам при подписном бонусе (255 582 евро)

клуб не выплатил бонус за попадание в Лигу чемпионов (300 000 евро)

В сезоне-2019/20 Мариу выступал за «Локомотив» на правах аренды. Сейчас он играет за «Бенфику».