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    • «Локомотив» заплатит агентам более 500 тысяч за нарушения по контракту Жоау Мариу

    «Локомотив» заплатит агентам более 500 тысяч за нарушения по контракту Жоау Мариу

    Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу с участием «Локомотива».

    Агентская компания Olea Sports Capital LLC потребовала от московского клуба выплаты за нарушения по контракту Жоау Мариу.

    Суд удовлетворил обращение и обязал «Локо» выплатить более 555 тысяч евро:

    • клуб не доплатил средства, полагавшиеся агентам при подписном бонусе (255 582 евро)
    • клуб не выплатил бонус за попадание в Лигу чемпионов (300 000 евро)

    В сезоне-2019/20 Мариу выступал за «Локомотив» на правах аренды. Сейчас он играет за «Бенфику».

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    Источник: сайт Спортивного арбитражного суда (CAS)

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