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    • В Испании задумались об увольнении тренера сборной, назначенного полгода назад

    В Испании задумались об увольнении тренера сборной, назначенного полгода назад

    Луис де ла Фуэнте может покинуть пост главного тренера сборной Испании.

    Будущее 61-летнего специалиста определится по итогам матчей Лиги наций в середине июня.

    На сегодняшний день его работой недовольны как в Королевской федерации футбола Испании (RFEF), так и внутри сборной.

    • Де ла Фуэнте возглавил команду 8 декабря вместо Луиса Энрике.
    • Под его руководством испанцы разгромили Норвегию (3:0) и проиграли Шотландии (0:2).
    • Контракт с тренером рассчитан до июля 2024 года.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 13:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14524

      Skull_Boy 1 час назад

      Какой это тренер, если никого путного он не тренировал вообще

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