В Испании задумались об увольнении тренера сборной, назначенного полгода назад

Луис де ла Фуэнте может покинуть пост главного тренера сборной Испании.
Будущее 61-летнего специалиста определится по итогам матчей Лиги наций в середине июня.
На сегодняшний день его работой недовольны как в Королевской федерации футбола Испании (RFEF), так и внутри сборной.
- Де ла Фуэнте возглавил команду 8 декабря вместо Луиса Энрике.
- Под его руководством испанцы разгромили Норвегию (3:0) и проиграли Шотландии (0:2).
- Контракт с тренером рассчитан до июля 2024 года.
Источник: Mundo Deportivo