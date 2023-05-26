В Испании задумались об увольнении тренера сборной, назначенного полгода назад

Луис де ла Фуэнте может покинуть пост главного тренера сборной Испании.

Будущее 61-летнего специалиста определится по итогам матчей Лиги наций в середине июня.

На сегодняшний день его работой недовольны как в Королевской федерации футбола Испании (RFEF), так и внутри сборной.