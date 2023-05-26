Ловчев назвал идеального опорника для «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в «Спартак».

«Пошeл разговор о том, что «Спартак» хочет Глебова из «Ростова». Игрок стоит дорого, и «Спартак» якобы думает, а «Ростов» не готов продавать.

Это важнейшая позиция для «Спартака», команде нужен хороший опорник, это разрушитель. На примере «Зенита», где несколько лет назад покупкой Барриоса закрыли позицию на несколько лет вперeд, мы видим, как это важно, что это даeт в плане результата.

Глебов хороший игрок, капитан «Ростова», он по характеристикам лучше всего подойдeт в эту позицию. Он умеет играть, он с характером, он лидер.

Наверное, из россиян я бы на эту позицию рассматривал Баринова и Глебова. Но Баринов «Спартак» ненавидит, примеры в подтверждение сами найдите. А Глебов стоит больших денег. Но лучше взять его, чем нескольких подешевле.

И надо спрашивать его самого – хочет ли он сам в «Спартак», хочет уходить из «Ростова»?» – написал Ловчев в телеграме.