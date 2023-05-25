Сутормин ответил на вопрос, кто больше всех напился на чемпионском банкете «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как прошел чемпионский банкет клуба из Санкт-Петербурга.

«Кто больше всех напился на чемпионском банкете? Да все, наверное! У нас было фирменное шампанское, всех поливали с автобуса. Кто-то мог получить.

Кто больше всех бузил на корпарате? Да никто. Это, мне кажется, больше не к футболистам, а к клубным работникам. Праздник был для всех!» – сказал Сутормин в видео на ютуб-канале «СБГ Шоу».