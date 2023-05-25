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    • Сутормин ответил на вопрос, кто больше всех напился на чемпионском банкете «Зенита»

    Сутормин ответил на вопрос, кто больше всех напился на чемпионском банкете «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как прошел чемпионский банкет клуба из Санкт-Петербурга.

    «Кто больше всех напился на чемпионском банкете? Да все, наверное! У нас было фирменное шампанское, всех поливали с автобуса. Кто-то мог получить.

    Кто больше всех бузил на корпарате? Да никто. Это, мне кажется, больше не к футболистам, а к клубным работникам. Праздник был для всех!» – сказал Сутормин в видео на ютуб-канале «СБГ Шоу».

    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
    • Клуб из Петербурга в пятый раз подряд выиграл РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3638

      acor94 1 час назад

      Ну и сленг у него. Ты чо бузишь ****

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      Рейтинг: +22511

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Я знаю - это "ФК ПУПСИК", впрочем он это событие отмечал на помойке в многочисленной компании своих клонов !!! ))) Похоже половина из них не пережила этой попойки суррогатным пойлом !!! )))

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      Рейтинг: +1407

      Таврида 1 час назад

      на корпАрате???

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