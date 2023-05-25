Примера. «Атлетико» вел 3:0, но сыграл вничью с «Эспаньолом» (3:3)

«Атлетико» в 36-м туре Примеры упустил победу над «Эспаньолом». Мадридцы вели 3:0.

Ничью барселонцам на 79-й минуте принес Винисиус Соуза.

«Атлетико» не воспользовался шансом подняться на второе место. «Эспаньол» за два тура до финиша идет в зоне вылета, отставая от спасительной строчки на три очка.

Испания. Примера. 36-й тур

Эспаньол – Атлетико – 3:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Сауль, 21; 0:2 – Гризманн, 44; 0:3 – Карраско, 46; 1:3 – Монтес, 64; 2:3 – Хоселу, 75 (с пенальти); 3:3 – Винисиус Coуза, 79.

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