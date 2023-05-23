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    • Стал известен вердикт ЭСК РФС по пенальти на Мозесе в матче «Спартак» – ЦСКА

    Стал известен вердикт ЭСК РФС по пенальти на Мозесе в матче «Спартак» – ЦСКА

    Член ЭСК РФС Николай Иванов сообщил, что члены комитета поддержали решение судьи Сергея Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче 28‑го тура со «Спартаком» за фол на Викторе Мозесе.

    «Мы видим, что для Карасева момент был открытым. Он полностью был сконцентрирован на единоборстве. Игрок в красной форме первый играет в мяч, игрок в белой – опаздывает. Мы также видим замах, происходит контакт. Сергей сразу без паузы определяет, что для него это нарушение правил.

    VAR проверял этот момент, но не смог показать ничего нового с учетом объяснения Карасева, который видел все детали. В этой ситуации VAR судью к монитору не зовет.

    В ЭСК РФС у нас были споры, но решение ЭСК: Карасев принял правильное решение, – сказал Иванов.

    • ЦСКА проиграл «Спартаку» со счетом 1:2.
    • Команда Федотова осталась на втором месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +26

      Marshall1956 38 секунд назад

      все правильно,карасев все видел и рошу удалил поделом и вообще какого хрена Цска сразу вышли в равных составах.Это дополнительная ненужная работа для арбитра)))

      0
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      Рейтинг: +796

      Янвapь 69 2 минуты назад

      Глубоко хряки внедрились

      0
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      Рейтинг: +21429

      derrik2000 9 минут назад

      Не, ну, если в ЭСК работают только самые уважаемые российские футбольные специалисты, тогда че там за споры-раздоры были на заседании??? А как распределились голоса??? Хотелось бы поподробнее, кто за что голосовал.

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      Рейтинг: +18

      за спартак топим 10 минут назад

      Кроме **** никто не сомневался, там чистый пендаль, а то что типо мозес подпрыгнул, посмотрите от чего, от бедра защитника, если не прыгнул было б колено в колено, я думаю нормальный спортсмен всегда уйдёт от такого столкновения,при возможности

      2
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      Рейтинг: +668

      Snerg > Snerg 3 минуты назад

      Ты хоть херни не городи, ему по стопе пинанают, а ты о бёдрах

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      Рейтинг: +13813

      R_a_i_n > Snerg 40 секунд назад

      Все верно. Бедро Облякова.

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