Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стал известен вердикт ЭСК РФС по пенальти на Мозесе в матче «Спартак» – ЦСКА

Стал известен вердикт ЭСК РФС по пенальти на Мозесе в матче «Спартак» – ЦСКА

23 мая 2023, 20:44
26

Член ЭСК РФС Николай Иванов сообщил, что члены комитета поддержали решение судьи Сергея Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче 28‑го тура со «Спартаком» за фол на Викторе Мозесе.

«Мы видим, что для Карасева момент был открытым. Он полностью был сконцентрирован на единоборстве. Игрок в красной форме первый играет в мяч, игрок в белой – опаздывает. Мы также видим замах, происходит контакт. Сергей сразу без паузы определяет, что для него это нарушение правил.

VAR проверял этот момент, но не смог показать ничего нового с учетом объяснения Карасева, который видел все детали. В этой ситуации VAR судью к монитору не зовет.

В ЭСК РФС у нас были споры, но решение ЭСК: Карасев принял правильное решение, – сказал Иванов.

  • ЦСКА проиграл «Спартаку» со счетом 1:2.
  • Команда Федотова осталась на втором месте в РПЛ.

Финальные матчи сезона уже совсем близко: предскажите исходы и сорвите куш!

Еще по теме:
В ЦСКА осудили «Спартак» за его попытку добиться дисквалификации для Роши
Радимов оценил дисквалификацию Соболева 1
ЭСК: Карасев допустил две ошибки в матче «Спартак» – ЦСКА 14
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Мозес Виктор
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
за спартак топим
1684864524
Кроме **** никто не сомневался, там чистый пендаль, а то что типо мозес подпрыгнул, посмотрите от чего, от бедра защитника, если не прыгнул было б колено в колено, я думаю нормальный спортсмен всегда уйдёт от такого столкновения,при возможности
Ответить
derrik2000
1684864628
Не, ну, если в ЭСК работают только самые уважаемые российские футбольные специалисты, тогда че там за споры-раздоры были на заседании??? А как распределились голоса??? Хотелось бы поподробнее, кто за что голосовал.
Ответить
Marshall1956
1684865136
все правильно,карасев все видел и рошу удалил поделом и вообще какого хрена Цска сразу вышли в равных составах.Это дополнительная ненужная работа для арбитра)))
Ответить
шахта Заполярная
1684866112
Кастрюляголовые, что скажите сейчас про победу Спартака на последней минуте, про пенальти.
Ответить
Таврида
1684867468
Мендес на замахе был первым, а Мозес сзади отлично подставил культяпку под удар. Причем на на видео прекрасно видно как левая, "ударенная", нога Мозеса послужила опорной для прыжка и ныряния.
Ответить
paracetamol
1684869037
Поделился Карась!
Ответить
mamba9090909
1684869125
Первоклассный нырок. Даже руки заранее сложил, как будто в воду нырял.
Ответить
dimag
1684870419
Ну очки наверно +100 одели или просто темные очки , и увидели пенальти , чтоб Карась не утоп в бурных водах народного засуждения такого псевдопенальти.
Ответить
pld
1684876673
Руководствуясь корыстными соображениями, Старостин Николай во время Отечественной ***** вошёл в преступную связь с военным комиссаром Бауманского района Москвы Кутаржевским (осуждён) и за взятки, даваемые последнему в виде спиртных напитков и продуктов питания, добивался получения от райвоенкомата отсрочки от мобилизации не только в отношении работников спортивного общества «Спартак», но и лиц, не имевших никакого отношения к этому обществу. В результате — 10 лет лишения свободы и поражение в правах на 5 лет с конфискацией всего лично принадлежащего имущества. Каков поп-основатель, таков и приход. Против лома нет приёма. А уж купили Карасёва или запугали, дело десятое. Хорошо, что есть Зенит. Никакую шушеру в чемпионы не пускает.
Ответить
Главные новости
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
12
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
7
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
3
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
6
Все новости
Все новости
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
1
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
3
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
6
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
1
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
19
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
Вчера, 19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
Вчера, 19:27
18
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
Вчера, 19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
Вчера, 19:07
7
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
Вчера, 18:49
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
Вчера, 18:38
8
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
Вчера, 18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
Вчера, 18:12
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+