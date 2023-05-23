Стал известен вердикт ЭСК РФС по пенальти на Мозесе в матче «Спартак» – ЦСКА

Член ЭСК РФС Николай Иванов сообщил, что члены комитета поддержали решение судьи Сергея Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче 28‑го тура со «Спартаком» за фол на Викторе Мозесе.

«Мы видим, что для Карасева момент был открытым. Он полностью был сконцентрирован на единоборстве. Игрок в красной форме первый играет в мяч, игрок в белой – опаздывает. Мы также видим замах, происходит контакт. Сергей сразу без паузы определяет, что для него это нарушение правил.

VAR проверял этот момент, но не смог показать ничего нового с учетом объяснения Карасева, который видел все детали. В этой ситуации VAR судью к монитору не зовет.

В ЭСК РФС у нас были споры, но решение ЭСК: Карасев принял правильное решение, – сказал Иванов.

ЦСКА проиграл «Спартаку» со счетом 1:2.

Команда Федотова осталась на втором месте в РПЛ.

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