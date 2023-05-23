Стало известно, сколько Мостовой заплатит за учебу на тренера

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что сам оплатит положенную сумму за обучение на тренерскую лицензию.

По информации «РБ Спорт», экс-игроку «Спартака» придется отдать 350 тысяч рублей за обучение по программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов» в академии РФС.

«Это обычная процедура, я не исключение. Если хочешь учиться, то нужно платить. Другое дело в том, что кто-то может не играть 25 лет на высоком уровне и за него заплатят. Я же буду сам платить. Все просто», – сказал Мостовой.