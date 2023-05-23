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    • Стало известно, сколько Мостовой заплатит за учебу на тренера

    Стало известно, сколько Мостовой заплатит за учебу на тренера

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что сам оплатит положенную сумму за обучение на тренерскую лицензию.

    По информации «РБ Спорт», экс-игроку «Спартака» придется отдать 350 тысяч рублей за обучение по программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов» в академии РФС.

    «Это обычная процедура, я не исключение. Если хочешь учиться, то нужно платить. Другое дело в том, что кто-то может не играть 25 лет на высоком уровне и за него заплатят. Я же буду сам платить. Все просто», – сказал Мостовой.

    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
    • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2214

      Bozigit 37 минут назад

      Это не верно. Царю нужно платить)))

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      Рейтинг: +34455

      VVM1964 1 час назад

      Ну вот и замена Семаку скоро будет )))

      0
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      Рейтинг: +1017

      партизан84 1 час назад

      Вот же нытик, все чужие деньги считает. Кто тебя заставляет идти в тренеры??? Зависть к миллионный контрактам других??? И при этом ты жмешься 350 тр заплатить? Боюсь если кого-то осинит назначить царя тренером комады, мост обложить данью весь штаб, игроков и других сотрудников клуба.

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