Радимов: «С Соболевым периодически происходит какая-то дурь, а предложение Заремы вообще за гранью»

Владислав Радимов раскритиковал представителей «Спартака».

Александр Соболев во время дерби с ЦСКА (2:1) показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

Зарема Салихова предложила сделать мерч с жестом Соболева и показывать его перед матчами с «Зенитом».

«К тому, что с нападающим «Спартака» периодически происходит какая-то дурь, уже все привыкли.

Но то, что Зарема его настолько открыто поддерживает, да еще и предлагает сделать мерч с жестом – это уже за гранью.

Страшно представить, что творилось в клубе, когда она оказывала влияние на принимаемые решения», – написал Радимов в своем телеграм-канале.