Радимов: «С Соболевым периодически происходит какая-то дурь, а предложение Заремы вообще за гранью»

Владислав Радимов раскритиковал представителей «Спартака».
- Александр Соболев во время дерби с ЦСКА (2:1) показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
- Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
- Зарема Салихова предложила сделать мерч с жестом Соболева и показывать его перед матчами с «Зенитом».
«К тому, что с нападающим «Спартака» периодически происходит какая-то дурь, уже все привыкли.
Но то, что Зарема его настолько открыто поддерживает, да еще и предлагает сделать мерч с жестом – это уже за гранью.
Страшно представить, что творилось в клубе, когда она оказывала влияние на принимаемые решения», – написал Радимов в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова