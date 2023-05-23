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    • Радимов: «С Соболевым периодически происходит какая-то дурь, а предложение Заремы вообще за гранью»

    Радимов: «С Соболевым периодически происходит какая-то дурь, а предложение Заремы вообще за гранью»

    Владислав Радимов раскритиковал представителей «Спартака».

    «К тому, что с нападающим «Спартака» периодически происходит какая-то дурь, уже все привыкли.

    Но то, что Зарема его настолько открыто поддерживает, да еще и предлагает сделать мерч с жестом – это уже за гранью.

    Страшно представить, что творилось в клубе, когда она оказывала влияние на принимаемые решения», – написал Радимов в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1012

      rac531 1 час назад

      А пропаганда зенитовцами гомосексуализма и ее защита генеральным директором МЕДВЕДЕВЫМ, а также шутка, что игроки Зенита изнасилуют спартаковцев на футбольном полн не большая мерзость?

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      Рейтинг: +29745

      JTherry > JTherry 32 минуты назад

      тут выясняются оригинальные подробности дерби: оказывается, первым начал показывать яйца Роша и делал это несколько раз в течение матча, ответка от Соболева была лишь после удара Роши ему в пах рукой, вот тогда и понеслось... и Карась вдруг прозрел, до этого просто наблюдая за разворачивающимися событиями, и наказав обоих красными карточками... так кто тут быдло, недоумок, мерзкий тип и выродок..?) Радимов, су.ка, заткни свой рот..!!!

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      Рейтинг: +1012

      rac531 > JTherry 20 минут назад

      Как сообщает телеграм-канал «Дай Ударить», бразилец первым показал тот самый жест Соболеву два раза. По информации источника, «Спартак» готов  предоставить видео для КДК, на котором четко видно, как Роша еще до момента с удалением первым начал показывать неприличный жест в адрес Соболева.

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      Рейтинг: +8387

      Беспонтий > JTherry 18 минут назад

      любимый жест твой удосужился гонениям)
      тerrible трабл
      жуткое говнение

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      Рейтинг: +20

      Marshall1956 1 час назад

      С ней все так здоровались по старой работе,это нормально))))

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