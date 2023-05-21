Зарема предложила сделать мерч с жестом Соболева и показывать его перед матчами с «Зенитом»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на жест Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:1).
«Жест Соболева? Я не осуждаю за это, а вот красную за такой жест – зря. Желтой было бы достаточно – это дерби, эмоции.
Предлагаю сделать мерч с этим эпизодом. И нужно показывать его перед всеми дерби и матчами против «Зенита», как мотивационный заряд. Всей трибуной в адрес соперника», – сказала Зарема.
- Соболев схватился за пах после единоборства с Виллианом Рошей.
- Главный арбитр матча Сергей Карасев показал нападающему красную карточку.
Источник: Metaratings.ru