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  • Зарема предложила сделать мерч с жестом Соболева и показывать его перед матчами с «Зенитом»

Зарема предложила сделать мерч с жестом Соболева и показывать его перед матчами с «Зенитом»

21 мая 2023, 19:25
49

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на жест Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:1).

«Жест Соболева? Я не осуждаю за это, а вот красную за такой жест – зря. Желтой было бы достаточно – это дерби, эмоции.

Предлагаю сделать мерч с этим эпизодом. И нужно показывать его перед всеми дерби и матчами против «Зенита», как мотивационный заряд. Всей трибуной в адрес соперника», – сказала Зарема.

  • Соболев схватился за пах после единоборства с Виллианом Рошей.
  • Главный арбитр матча Сергей Карасев показал нападающему красную карточку.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Соболев Александр Салихова Зарема
Комментарии (49)
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VVM1964
1684686660
Зарема как всегда ЖЖЕТ !!! ))) Конечно, это надо воспринимать как юмор, но представил эту картину - ВПЕЧАТЛЯЕТ !!! ))) Сейчас конечно налетят Зареманенавистники с критикой, они то воспримут это ВСЕРЬЕЗ !!!
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RedMaksim97
1684686715
Зарем, не надоело ли тебе ловить хайп? Нечем заняться? И что тебе до этого Зенита? Соболев-больной человек. Его нужно ложить в психбольницу
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erybov1965
1684686719
Теперь все ясно,откуда такой микроклимат в команде.Он давно был заложен этой "парой".Если такое поведение приветствуется.Это явно, не спартаковский стиль.И я, как болельщик команды с более 44-летним стажем,лично осуждаю.Надо выигрывать матч мастерством,а не спорами,провокациями.Надо в корне менять отношение игроков к игре,к клубу,к традициям.
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baden1969
1684687511
Такое может предложить либо больной, либо озабоченный...
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mamba9090909
1684688052
Ей давно пора в психушку.
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Вомбат
1684689215
Адепты матушки Заремыв восторге. Они представлят себе эту картину, и она их возбуждает. Да, неправы те, кто называет их сектантами. Они обычные скучные шизоиды.
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derrik2000
1684689235
А че? У них в эскорте завсегда так делали.
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Fialet
1684689946
Заремба упала ниже плинтуса.
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ivany4
1684690955
Вот что сети социальные и тик-токовые с человеком делают! )) Похоже у Заремы включились качели. Что перевесит ум человека или быдлятость соцсетей.
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maygli
1684697220
Я конечно понимаю, что она сильно рада победе, я тоже очень рад, но защищать Соболева, который своим поведением на поле позорит не только себя, но и команду, это уже перебор. Пусть поиграет в дубле пока не исправится, если мы не хотим второго Дзюбу иуду получить. А не исправится, пусть идёт в Зенит.
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