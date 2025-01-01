Смирнов: «2024-й убедил нас в посредственности Джикии и Соболева, в «Спартаке» они играли только из-за любви Заремы»

Юрист и агент Антон Смирнов заявил о посредственности Георгия Джикии и Александра Соболева.

«В 2024-м мы все наконец-то смогли убедиться в том, что Георгий Джикия и Александр Соболев являются посредственными футболистами.

Многие это знали, но вот убедиться окончательно большинство смогло только в этом календарном году.

Без обоих футболистов «Спартак» расцвел как в обороне, так и в атаке, и стало очевидным, что и Джикия, и Соболев играли постоянно только потому, что их очень любила Зарема Салихова.

Оба в новых клубах играют ниже среднего и мало», – написал Смирнов.