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    • Смирнов: «2024-й убедил нас в посредственности Джикии и Соболева, в «Спартаке» они играли только из-за любви Заремы»

    Смирнов: «2024-й убедил нас в посредственности Джикии и Соболева, в «Спартаке» они играли только из-за любви Заремы»

    Юрист и агент Антон Смирнов заявил о посредственности Георгия Джикии и Александра Соболева.

    «В 2024-м мы все наконец-то смогли убедиться в том, что Георгий Джикия и Александр Соболев являются посредственными футболистами.

    Многие это знали, но вот убедиться окончательно большинство смогло только в этом календарном году.

    Без обоих футболистов «Спартак» расцвел как в обороне, так и в атаке, и стало очевидным, что и Джикия, и Соболев играли постоянно только потому, что их очень любила Зарема Салихова.

    Оба в новых клубах играют ниже среднего и мало», – написал Смирнов.

    • «Спартак» летом не продлил Джикию и игрок оказался в «Химках».
    • Москвичи продали Соболева «Зениту» за 10 миллионов евро.
    • В 11 матчах за «Зенит» в РПЛ Александр не сделал ни одного результативного действия.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    01.01.2025 15:49
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    Комментарии (5)
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    Тинез Розоп
    1735741063
    Одного Махачкала не берёт , другого Химки нах послали…
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    Arvlad
    1735742784
    Кстати, они хоть пользу приносили, играли футбол, в отличие от автора, который, как по мне, как раз и является посредственностью и не приносит никакой пользы, в частности мне, да и всем остальным наверно...
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    subbotaspartak
    1735743122
    А ты кто такой?.....
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    Интерес
    1735748754
    ЕСли всё рассматривать на определённом отрезке пути,то можно путь в бесконечность оценивать как короткую пробежку за пивасиком,до ближайшего магазина. А посмотришь в биографию-один трёхлетняя надежда команды,купленная и проданная за немалые деньги,а уважаемый Георгий Тамазович- Лауреат национальной премии РФС «33 лучших игрока сезона»: (7): 2016/17 (№ 2)[65], 2017/18 (№ 3)[66], 2018/19 (№ 1)[67], 2019/20 (№ 2)[68], 2020/21 (№ 2)[69], 2021/22 (№ 2)[70], 2022/23 (№ 1)[71]. Обладатель премии болельщиков команды «Спартак» Москва — «Золотой кабан»: 2019[26]. Обладатель награды от журнала «Большой спорт» — «За упорство и волю к победе»: 2019[27]. «Футбольный джентльмен года в России»: 2021[32]. да ещё и вице-капитанил и капитанил в команде.
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