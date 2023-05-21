Карпин прокомментировал крупное поражение «Ростова» от «Краснодара»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча с «Краснодаром». Его команда проиграла со счетом 0:3.
«Разочарование больше от первых минут прежде всего, а не от игры. Потом уже понятно, что после десятой минуты счет 0:2, все нарушается, хочется отыграться. Уже больше эмоций, чем разума. Если по горячим следам попытаться проанализировать, что произошло в первые 10 минут? Думаю, что никто не сможет это отменить.
Замена Мелехина? И игровые действия полностью не удовлетворяли, и желтая карточка. В любой момент может получить вторую карточку. Решили не рисковать.
Остальные замены? Должны были привнести свежесть. Атакующие игроки много работали. Свежести во втором тайме не хватало.
Отсутствие Осипенко и Комличенко? Не считал бы это основным фактором поражения», – сказал Карпин.
- «Ростов» потерпел третье поражение подряд.
- Клуб занимает 4-е место в РПЛ.
Финальные матчи сезона уже совсем близко: предскажите исходы и сорвите куш!