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    • Карпин прокомментировал крупное поражение «Ростова» от «Краснодара»

    Карпин прокомментировал крупное поражение «Ростова» от «Краснодара»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча с «Краснодаром». Его команда проиграла со счетом 0:3.

    «Разочарование больше от первых минут прежде всего, а не от игры. Потом уже понятно, что после десятой минуты счет 0:2, все нарушается, хочется отыграться. Уже больше эмоций, чем разума. Если по горячим следам попытаться проанализировать, что произошло в первые 10 минут? Думаю, что никто не сможет это отменить.

    Замена Мелехина? И игровые действия полностью не удовлетворяли, и желтая карточка. В любой момент может получить вторую карточку. Решили не рисковать.

    Остальные замены? Должны были привнести свежесть. Атакующие игроки много работали. Свежести во втором тайме не хватало.

    Отсутствие Осипенко и Комличенко? Не считал бы это основным фактором поражения», – сказал Карпин.

    • «Ростов» потерпел третье поражение подряд.
    • Клуб занимает 4-е место в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19806

      Cleaner 1 минуту назад

      Валерин комментарий после игры Спартак - ЦСКА никому не интересен.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1161

      qawzsexdr 20 минут назад

      Карпину и команде надоело играть судя по последним результатам

      0
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      Рейтинг: +5928

      maygli 1 час назад

      Отсутствие Комличенко - нет пенальти, нет пенальти - нет победы.
      Что тут не понятного.

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