Маттеус объяснил, почему «Бавария» в марте сменила Нагельсмана на Тухеля

Бывший защитник «Баварии» Лотар Маттеус высказался о мартовской смене тренера в клубе: вместо Юлиана Нагельсмана пришел Томас Тухель.
«В марте «Бавария» не была на 100 процентов уверена в будущем Нагельсмана. Клуб был заинтересован в Тухеле, и он был близок к «Ювентусу».
«Бавария» решила действовать уже тогда, поскольку к концу сезона Нагельсман мог выиграть три трофея и тогда его на Тухеля уже не заменишь», – сказал Маттеус.
- При Тухеле «Бавария» вылетела из Кубка Германии, Лиги чемпионов и близка к тому, чтобы проиграть Бундеслигу.
- «Бавария» не станет чемпионом, если бывший клуб Тухеля «Боруссия» Д выиграет 2 оставшихся матча.
- Баварцы выиграли 10 последних сезонов Бундеслиги.
Источник: Goal