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    • Маттеус объяснил, почему «Бавария» в марте сменила Нагельсмана на Тухеля

    Маттеус объяснил, почему «Бавария» в марте сменила Нагельсмана на Тухеля

    Бывший защитник «Баварии» Лотар Маттеус высказался о мартовской смене тренера в клубе: вместо Юлиана Нагельсмана пришел Томас Тухель.

    «В марте «Бавария» не была на 100 процентов уверена в будущем Нагельсмана. Клуб был заинтересован в Тухеле, и он был близок к «Ювентусу».

    «Бавария» решила действовать уже тогда, поскольку к концу сезона Нагельсман мог выиграть три трофея и тогда его на Тухеля уже не заменишь», – сказал Маттеус.

    • При Тухеле «Бавария» вылетела из Кубка Германии, Лиги чемпионов и близка к тому, чтобы проиграть Бундеслигу.
    • «Бавария» не станет чемпионом, если бывший клуб Тухеля «Боруссия» Д выиграет 2 оставшихся матча.
    • Баварцы выиграли 10 последних сезонов Бундеслиги.

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    Источник: Goal

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    20.05.2023 23:49
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