Игорь Федотов: «Казарцев должен сказать: «Судейство – это не мое»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу Василия Казарцева на матче 28-го тура «Торпедо» – «Динамо» (0:3).

– Да, Казарцев допустил две ошибки. Это наш клиент. Если он не понимает, значит не поймет никогда. Если он живет в своем мире, пусть живет там. ФИФА дала ему разрешение работать на VAR. Пусть сидит в комнате ФИФА, закроется там, целый день пусть рассматривает, что хочет, но судейство – это не его. Василию надо сказать: «Спасибо, ребят, но судейство – это не мое». Понятно, что Казарцев ошибся в первом случае, когда показал прямую красную. В том эпизоде еще над желтой надо подумать. Это фол. Второй момент – игрок отдает акцентированный пас, вратарь берет от него мяч в руки. Это свободный удар. Из-за таких ударов забивают голы. Не знаю, что он там посчитал, не хочу в его голову влезать, иначе дураком станешь.

– Отстранят ли Казарцева?

– Сейчас уже никого не отстраняют, у них судей нет. Посмотрите на Евгения Кукуляка, он поехал в Хабаровск. Сейчас красную икру кому-то привезет, и все будет хорошо.