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    • Игорь Федотов: «Казарцев должен сказать: «Судейство – это не мое»

    Игорь Федотов: «Казарцев должен сказать: «Судейство – это не мое»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу Василия Казарцева на матче 28-го тура «Торпедо»«Динамо» (0:3).

    – Да, Казарцев допустил две ошибки. Это наш клиент. Если он не понимает, значит не поймет никогда. Если он живет в своем мире, пусть живет там. ФИФА дала ему разрешение работать на VAR. Пусть сидит в комнате ФИФА, закроется там, целый день пусть рассматривает, что хочет, но судейство – это не его. Василию надо сказать: «Спасибо, ребят, но судейство – это не мое». Понятно, что Казарцев ошибся в первом случае, когда показал прямую красную. В том эпизоде еще над желтой надо подумать. Это фол. Второй момент – игрок отдает акцентированный пас, вратарь берет от него мяч в руки. Это свободный удар. Из-за таких ударов забивают голы. Не знаю, что он там посчитал, не хочу в его голову влезать, иначе дураком станешь.

    – Отстранят ли Казарцева?

    – Сейчас уже никого не отстраняют, у них судей нет. Посмотрите на Евгения Кукуляка, он поехал в Хабаровск. Сейчас красную икру кому-то привезет, и все будет хорошо.

    • Казарцев по профессии инженер-математик и физрук.
    • В РПЛ он судит с 2012 года.
    • Федотов не судит на профессиональном уровне с 2018 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1829

      ScarlettOgusania 3 минуты назад

      Казарцева давно пора было отстранить от судейства, как и Вилкова, только судьи остались лишь в "лучшей лиге мира", вроде кухуляки...

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      Рейтинг: +146

      biber ru 6 минут назад

      "Казарцев по профессии инженер-математик и физрук" - Казарцев окончил Военную инженерно-космическую академию имени А. Ф. Можайского (2001), Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина (2009). имеет профессии инженера-математика (математическое обеспечение автоматизированных систем управления) и педагога по физической культуре. Кандидат в мастера спорта по мини-футболу.

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      Рейтинг: +68077

      portero 15 минут назад

      И что не так? Ошибку исправили, если он видел эпизод сзади то очень страшный бросок в ноги смотрелся, это карта желтая 100% , а ошибаются все судьи , в Европе постришь , так наши сразу хорошими арбитрами становятся, на фоне некоторых из топ 5....

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      Рейтинг: +17531

      Garrincha58 1 час назад

      и не только Казарцеву нельзя судить и Сухому тоже

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