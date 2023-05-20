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  • Игорь Федотов: «Казарцев должен сказать: «Судейство – это не мое»

Игорь Федотов: «Казарцев должен сказать: «Судейство – это не мое»

20 мая 2023, 18:40
5

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу Василия Казарцева на матче 28-го тура «Торпедо»«Динамо» (0:3).

– Да, Казарцев допустил две ошибки. Это наш клиент. Если он не понимает, значит не поймет никогда. Если он живет в своем мире, пусть живет там. ФИФА дала ему разрешение работать на VAR. Пусть сидит в комнате ФИФА, закроется там, целый день пусть рассматривает, что хочет, но судейство – это не его. Василию надо сказать: «Спасибо, ребят, но судейство – это не мое». Понятно, что Казарцев ошибся в первом случае, когда показал прямую красную. В том эпизоде еще над желтой надо подумать. Это фол. Второй момент – игрок отдает акцентированный пас, вратарь берет от него мяч в руки. Это свободный удар. Из-за таких ударов забивают голы. Не знаю, что он там посчитал, не хочу в его голову влезать, иначе дураком станешь.

– Отстранят ли Казарцева?

– Сейчас уже никого не отстраняют, у них судей нет. Посмотрите на Евгения Кукуляка, он поехал в Хабаровск. Сейчас красную икру кому-то привезет, и все будет хорошо.

  • Казарцев по профессии инженер-математик и физрук.
  • В РПЛ он судит с 2012 года.
  • Федотов не судит на профессиональном уровне с 2018 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Торпедо Федотов Игорь Казарцев Василий
Комментарии (5)
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Garrincha58
1684597904
и не только Казарцеву нельзя судить и Сухому тоже
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portero
1684601767
И что не так? Ошибку исправили, если он видел эпизод сзади то очень страшный бросок в ноги смотрелся, это карта желтая 100% , а ошибаются все судьи , в Европе постришь , так наши сразу хорошими арбитрами становятся, на фоне некоторых из топ 5....
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biber.ru
1684602326
"Казарцев по профессии инженер-математик и физрук" - Казарцев окончил Военную инженерно-космическую академию имени А. Ф. Можайского (2001), Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина (2009). имеет профессии инженера-математика (математическое обеспечение автоматизированных систем управления) и педагога по физической культуре. Кандидат в мастера спорта по мини-футболу.
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ScarlettOgusania
1684602535
Казарцева давно пора было отстранить от судейства, как и Вилкова, только судьи остались лишь в "лучшей лиге мира", вроде кухуляки...
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Томик
1684606180
Два придуманных пенальти в матче с "Сочи" должно было быть достаточно. Прозрели только сейчас.
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