Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зиньковский назвал продукты, от которых отказался после вызова в сборную

Зиньковский назвал продукты, от которых отказался после вызова в сборную

20 мая 2023, 09:57
6

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал об изменении своего рациона.

– После вызова в сборную твой рацион поменялся?

– Знал про требования Карпина к режиму. Он хочет, чтобы мы были лучше за счет разных факторов.

Еще в марте прошлого года я пытался поменять питание. Не ел сладкое и мучное. Хлеб раньше часто кушал, сейчас почти не ем.

Стало лучше, процент жира уменьшился. Но все равно это трудоемкий процесс.

За неделю нельзя довести свой организм до 6% жира и стать Гаретом Бэйлом, отказавшись от всего.

  • Зиньковский в «Спартаке» с 2022 года.
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
  • Хавбек дебютировал за национальную сборную в марте 2023-го.

Еще по теме:
Только один игрок «Спартака» отсутствовал на тренировке перед «Зенитом» 4
Вингер «Спартака» пропустит игру на Суперкубок с «Зенитом» 3
Зиньковского предложили провинциальному клубу РПЛ 6
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Зиньковский Антон Карпин Валерий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рыло свина
1684567141
это наверное не главное для футболиста, многие и с жирком обладают мастерством, а многим никакая диета не поможет стать хорошими футболистами! вот Антон хорошо поле видит пас отличный, но нет стержня, уверенности в том что делает, отсюда ошибки . никакая диета здесь непричём.
Ответить
NewLife
1684567496
Оказывается углеводы наносят вред организму, так как ведут к инсулиновой резистентности, ожирению и диабету. Мозг и другие органы, в отсутствии углеводов, могут питаться кетонами, за счет метаболизма накопленного жира. Карпин прав.
Ответить
gunstilzit
1684576102
Какие лишения переносят футболисты! Жуть!!!!
Ответить
Главные новости
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
23:41
2
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
23:31
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
23:09
2
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
22:41
1
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
22:21
6
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
22:03
2
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
21:45
6
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
18
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
4
Все новости
Все новости
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
23:15
1
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
23:05
КДК рассмотрит поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
22:53
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
22:03
2
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
21:45
6
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
21:19
1
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
17
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
18
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
7
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
8
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
6
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+