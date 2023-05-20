Зиньковский назвал продукты, от которых отказался после вызова в сборную

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал об изменении своего рациона.

– После вызова в сборную твой рацион поменялся?

– Знал про требования Карпина к режиму. Он хочет, чтобы мы были лучше за счет разных факторов.

Еще в марте прошлого года я пытался поменять питание. Не ел сладкое и мучное. Хлеб раньше часто кушал, сейчас почти не ем.

Стало лучше, процент жира уменьшился. Но все равно это трудоемкий процесс.

За неделю нельзя довести свой организм до 6% жира и стать Гаретом Бэйлом, отказавшись от всего.