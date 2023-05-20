Зиньковский назвал продукты, от которых отказался после вызова в сборную

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал об изменении своего рациона.
– После вызова в сборную твой рацион поменялся?
– Знал про требования Карпина к режиму. Он хочет, чтобы мы были лучше за счет разных факторов.
Еще в марте прошлого года я пытался поменять питание. Не ел сладкое и мучное. Хлеб раньше часто кушал, сейчас почти не ем.
Стало лучше, процент жира уменьшился. Но все равно это трудоемкий процесс.
За неделю нельзя довести свой организм до 6% жира и стать Гаретом Бэйлом, отказавшись от всего.
- Зиньковский в «Спартаке» с 2022 года.
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
- Хавбек дебютировал за национальную сборную в марте 2023-го.
Источник: Sport24