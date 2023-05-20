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    • Зиньковский назвал продукты, от которых отказался после вызова в сборную

    Зиньковский назвал продукты, от которых отказался после вызова в сборную

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал об изменении своего рациона.

    – После вызова в сборную твой рацион поменялся?

    – Знал про требования Карпина к режиму. Он хочет, чтобы мы были лучше за счет разных факторов.

    Еще в марте прошлого года я пытался поменять питание. Не ел сладкое и мучное. Хлеб раньше часто кушал, сейчас почти не ем.

    Стало лучше, процент жира уменьшился. Но все равно это трудоемкий процесс.

    За неделю нельзя довести свой организм до 6% жира и стать Гаретом Бэйлом, отказавшись от всего.

    • Зиньковский в «Спартаке» с 2022 года.
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
    • Хавбек дебютировал за национальную сборную в марте 2023-го.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +659

      gunstilzit 2 часа назад

      Какие лишения переносят футболисты!
      Жуть!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18353

      NewLife 4 часа назад

      Оказывается углеводы наносят вред организму, так как ведут к инсулиновой резистентности, ожирению и диабету. Мозг и другие органы, в отсутствии углеводов, могут питаться кетонами, за счет метаболизма накопленного жира. Карпин прав.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1328

      кaстрюлька > NewLife 3 часа назад

      Ты чё понёс, доцент ? Опять в запое ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13709

      R_a_i_n > кaстрюлька 3 часа назад

      Ооо, фперде пришел!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1328

      кaстрюлька > R_a_i_n 3 часа назад

      Фперда вам завтра будет, если лысому до сих пор не занесли на домики для бездомных поросят

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13709

      R_a_i_n > кaстрюлька 3 часа назад

      Фперде тебе вчера было. Сегодня тебе на ротэ будет. Завтра вообще в кастрюлю насрут.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1328

      кaстрюлька > R_a_i_n 2 часа назад

      Хряк, это ты сейчас рассказал, как неудачно провёл прошлое лето ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      R1val > NewLife 18 минут назад

      Только почему-то для мозга- основной источник энергии-глюкоза, для ЦНС даже инсулин не нужен, так как через ГЭБ не проникает. При сильном голоде конечно головной мозг может переключаться на кетоновые тела, только никто не знает еще, хорошо это для мозга или нет, недостаточно еще исследований, т.к. вся тема с кето-диетами не так давно стала популярна.
      Тоже самое и с постоянным метаболическим ацидозом в результате большого образования кетоновых тел
      Но то, что простые углеводы- это вред, тут я согласен.

      0
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      Рейтинг: +335

      Рыло свина 4 часа назад

      это наверное не главное для футболиста, многие и с жирком обладают мастерством, а многим никакая диета не поможет стать хорошими футболистами!
      вот Антон хорошо поле видит пас отличный, но нет стержня, уверенности в том что делает, отсюда ошибки . никакая диета здесь непричём.

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      Рейтинг: +565

      FCSpartakM > Рыло свина 4 часа назад

      это вопрос физики, а не мастерства

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      Рейтинг: +335

      Рыло свина > FCSpartakM 1 час назад

      в физике в смысле выносливость у игрока, тоже два-три кило не имеют решающего значения, всё слишком индивидуально. кто-то может делать рывки и через 20 секунд опять сделает и убежит от того кто бегает без остановки.

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